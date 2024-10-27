İbrahim Toraman: "5-0'ın derbiye etkisi olacaktır"

Eski futbolcu İbrahim Toraman, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İbrahim Toraman: '5-0'ın derbiye etkisi olacaktır'
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27 Ekim 2024 16:45
Eski futbolcu İbrahim Toraman, Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

A Spor'a konuşan Toraman, "Hem Osimhen hem de Icardi çok tehlikeli oyuncular. Özellikle kendi sahasında, taraftarın desteği ile oynayacakları için çok dikkatli olması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ceza sahası üzerinde topla buluştuklarında büyük oranda bunu gole çevirebilen oyuncular. Beşiktaş'a baktığımız zaman Rafa bence çok önemli bir oyuncu. Oyun planını ona göre değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. O merkezde olduğu zaman hem önünü hem sağını hem de solunu çok kaliteli paslarla buluşturabilecek bir oyuncu. Okan Hoca muhakkak kazanmak için başlayacak. Beşiktaş ise hızlı çıkışlarla orada bir zaaf yakaladığı zaman bunları iyi değerlendirirse iyi bir skor elde edebilir. Bu kalitesi var Beşiktaş'ın." dedi.

Sezon başındaki 5-0'lık Süper Kupa maçına değinen Toraman, "Süper Kupa'daki 5-0'lık sonuç bu maça muhakkak yansır. Çünkü 1-0, 2-0 falan değil, 5-0. Derbiler size zaten ekstra motivasyon veriyor. O 5-0'lık skor da ekstra motivasyon olacaktır. Giovanni van Bronckhorst geldiğinden beri iyi işler yapıyor. Doğru dizilimi bulduğu zaman Beşiktaş'ın çok daha ileri çıkacağına inanıyorum. Hem hocanın hem de takımın potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
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