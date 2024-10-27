Galatasaray - Beşiktaş derbisinde en gollü maçlar

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabette en gollü maç, 1940'ta Galatasaray'ın 9-2'lik galibiyetiyle toplam 11 golle kayıtlara geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde en gollü maçlar
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27 Ekim 2024 17:06
Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi.

Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 356 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.

Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti.

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