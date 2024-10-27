Mesut Bakkal: 'Yediğimiz basit goller yüzünden üzgünüm'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maçı kaybettikleri için üzüldüklerini ama karşılaşmanın seyir zevkinin güzel olduğunu dile getirdi.



Kolay goller yediklerini fakat deplasmanda 2 gol atmanın önemli olduğunu anlatan Bakkal, şunları kaydetti:



"Rüzgar zaman zaman olumsuzluk yaşattı, rakibimizin de pozisyonları var. Sadece bu maç için değil ama bu ligde bu kadar vakit geçirmek, topla oynamak futbolu biraz kötüleştiriyor. Oyun biraz hızlı oynanırsa izleyenlere keyif vereceğiz, daha iyi bir futbol ortaya çıkaracağız. Her iki takımın pozisyonu vardı. Direkten dönen topumuz oldu. Takımımın oyunundan memnunum sadece yediğimiz basit gollere üzüldüm. Bandırmaspor'u da tebrik ederim."



