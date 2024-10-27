Selçuk İnan'ın takımı 7 maç sonra kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.



Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ertuğrul Ersoy, 61. dakikada Lungoyi, 81. dakikada ise Sorescu kaydetti. Konyaspor'un tek golü 13. dakikada Ndao'dan geldi.



GALİBİYETİ HATIRLADI!



Selçuk İnan'ın takımı ligde 7 maç sonra galip geldi. Söz konusu maçlarda 3 beraberlik alan Antep, 4 de mağlubiyet yaşamıştı. Ligde üst üste 2. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 5. kez mağlup oldu.



KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GELDİ



Geçtiğimiz günlerde antrenmanda sol aşil tendon rüptürü sakatlığı yaşayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, koltuk değnekleriyle takımının başında yer aldı.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep puanını 9'a çıkardı. Konyaspor ise 11 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırlayacak. Konyaspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Kramer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1



19. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.



28. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





49. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, kaleci Slowik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



61. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin Uğurcan Yazğılı'yı çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Slowik'in solundan ağlarla buluştu: 2-1



81. dakikada Kozlowski'nin verdiği pasla buluşan Sorescu'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top filelerle gitti: 3-1



83. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta, kaleci Slowik topu kornere gönderdi.



Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salim Mazlum

Gaziantep FK: Dioudis, Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno (Dk. 75 Arda Kızıldağ), Saborit, Sorescu (Dk. 86 Mirza Cihan), Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. Daubin) Kenan Kodro (Dk. 56 Halil Dervişoğlu)

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Boranijasevic, Bazoer (Dk. 64 Jevtovic), Boateng (Dk. 75 Umut Nayir), Ndao (Dk. 75 Keyta), Aleksic, Pedrinho, Kramer

Goller: Dk. 13 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Ertuğrul Ersoy, Dk. 61 Lungoyi, Dk. 81 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy, Dk. 64 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK), Dk. 6 Adil Demirbağ, Dk. 59 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)







