Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı! İşte yaşananlar

14:53| Ahmet Nur Çebi: "Ben geldiğimde 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Bu sırayla ödenir. Ben geldiğimde bunları konuşmadım. 4 yıl önce geldiğimde kulübün takati yoktu. Giderken 4 milyon euro kasada bıraktım. Doğruyu da konuşalım eğriyi de."

14:52| Ahmet Nur Çebi: "Benim dönemimde 17 tane dava açılmış. Zaman aşımına uğramayan bir sürü dava var. Benim ismim geçmiyormuş, bal gibi de geçiyor. Geçtiği yerlerde ben gereğini yaparım. Ben aciz bir adam değilim. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de."



14:51| Ahmet Nur Çebi: "11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu?"



Ahmet Nur Çebi:

"Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz."





"Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş Başkanı'na küfür edemez."

11:05| Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar:

"Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var! Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük."