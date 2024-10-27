Beşiktaş'ta Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı! İşte yaşananlar

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturum saat 10.00'da başladı ve 17.40 itibariyle sona erdi.
01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi. Mevcut başkan Hasan Arat yönetimi ise idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi. İşte tüm yaşananlar...
İŞTE YAŞANANLAR!
17:30 | Hasan Arat: "Büyük Beşiktaş genel kurulu, bugün burada bana ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza duyduğunuz güven ve ibradan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."
17:32 | Hasan Arat: "İnşallah bu coşkumuz yarın akşam da devam eder ve mutlu bir şekilde maçımız neticeye ulaşır. Allah, Beşiktaş ve Türkiye'yi korusun. Hepinize saygılarımı sunuyorum."
17:21 | Beşiktaş Genel Kurulu'nda İdari ve mali yönden ibra edilmeyen eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye üyeler tarafından tepki: "Burası Beşiktaş Trabzon değil"
17:19 | Hasan Arat yönetimi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.
17.15 | 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi.
17:00 | Hasan Arat: "Uzun bir gün geçirdik. Sabırla bizleri beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz önce İSKi bağlantısından bahsetmiştim, ne mutlu ki kongre üyemiz Profesör Doktor Bekir Kocazeybek çok büyük emekler verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş, Süleyman Ağabey'in söylediği gibi bir değerler manzumesidir. Herkese nasip olmaz dediğimiz bir duruşun merkezidir. Gelecek nesillere miras bırakmamız gereken ilkeler bütünüdür."
17:02 | Hasan Arat: "Beşiktaş'ı karşılıksız sevin ve her şartta destekleyin. Toplum içerisinde her zaman iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olun. Beşiktaş, hangi branşta maça çıkıyorsa sporcularının yanında olun. Sakın kimseye iftira etmeyin. Beşiktaş'ı desteklerken yorulmayın, kırılmayın ve asla yılgınlığa düşmeyin."
17:04 | Hasan Arat: "Beşiktaş'ın gündemini başkasının belirlemesine izin vermeyin. Uyanık ve aktif olun. Gündelik kazanımları asla uzun vadeli kazanımlara değişmeyin. Birlikte olduğumuzda herkesin bize gıptayla baktığını unutmayın."
17:05 | Hasan Arat: "Değerli Beşiktaşlılar, bugün genel kurulda yaşanan olaylardan dolayı ben ve yönetim kurulu üzgündür. Beşiktaş kongrelerine bundan sonra kimse böyle gelip gidemeyecektir. Bundan ders çıkartalım. Bugünden itibaren geriye dönmeyeceğiz. İleriye bakmalıyız. Yarın Beşiktaş için hayati bir maç var. Teknik heyetimize, sporcularımıza ve yarın oraya gidecek tüm taraftarlarımıza başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun."
17:06 | Hasan Arat: "Bugün Beşiktaşlılar aklı ve vicdanıyla ibra kararlarını verecekler. 2 Aralık 2023 kongresinde ben ve arkadaşlarım ne karar verdiysek, bugün aynı yerdeyiz. Beşiktaş'ı bu hale getirenlerin ibra etmeyeceğiz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."
14:58| Ahmet Nur Çebi: "Weghorst'un 4 ayı varken 3 Milyon 175 Bin euroya sattık. Bunun hiç önemi yok ama bunları da konuşun."
14:57| Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz... Sayın başkan siz Serdar Saatçı'ya 40 milyon demişsiniz. Neden almadınız 2 milyon euroya. Çok da tatlı gülüyorsunuz sayın başkan, hoşuma gidiyor."
14:56| Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Rachid Ghezzal, Rossier'in hiç mi kıymeti yok. Kötüleri konuşuyorsunuz ama iyileri de konuşun."
14:55| Ahmet Nur Çebi: "Amartey'in yerine bir de Gedson'u konuşalım mı? Bu oyuncu 1.4 Milyon euro maaşla oynuyor. Kaleci Mert Günok, Masuaku hala oynayan. Semih Kılıçsoy ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık zaten. Sanki adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın."
"BEŞİKTAŞ'IN BİR KURUŞUNU YEMEDİM"
"OTURUP SUSACAK MIYIZ?"
14:50| Ahmet Nur Çebi: "Bize sallayın sallayın biz de oturup susacak mıyız. Müsaade edin de cevabımızı verelim. 6,5 sene ikinci başkanlık yaptığım dönemde. Pepe'si, Simao'su sırtımızda yük olduğu dönemde bir feda dönemi yaşadık. Kimse kulübe sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Ben sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım."
14:42| Ahmet Nur Çebi: "Benzinci kontratı benim Beşiktaş'ta görev almadan önce yapılmış kontratlar. Bunla ilgili davalar da sürüyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede pandemi oldu. O dönemde her taraf kriz. Kiracılar kirayı ödeyemiyor, dükkanlara müşteri gelmiyor. Bu süreci yok kabul ederek bir şeyler anlatırsanız bize haksızlık etmiş olursunuz."
"100 YILLIK TARİHİN HEPSİNDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM"
14:40| Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor."
14:38| Ahmet Nur Çebi: "Ben göreve geldiğimde borç 3 milyar TL'ydi. Karşılığı 582 Milyon dolar. Ben bıraktığımda borç 8.4 Milyar TL'ydi. Karşılığı 288 Milyon Dolar. Bu borcu 200 Bin Dolar bu borcu aşağı indirerek gittim. Yeni gelen yönetim 6 ayda 100 Bin Dolar borcu yukarı çekti. Bunlar net rakamlar."
"NE ÇALDIM, NE ÇALDIRDIM"
14:36| Ahmet Nur Çebi: "Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz."
14:34| Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş Başkanı'na küfür edemez."
14:30| Hasan Arat: "Yarın yola çıkacak arkadaşlara başarılar. Boğazın Efendisi Beşiktaşımız'a her alanda başarılar diliyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaşımız'ı ve canımız vatanımız Türkiye'mizi korusun."
14:26| Hasan Arat: "Her stadyumda 2 Bin euroya koltuk yapılırken burada 3200 euroya nasıl yapıldı. Daireler için verilen paralar, çatıda ihaleye aykırı kullanılan malzemeler. Spor Okulları'na boru satmışlar. Soruyorum ben onlara 'boruya ihtiyacınız var mı?' diye 'bizim boruya ne ihtiyacımız olacak' dediler. 22 yıldır Spor Okulları'na boru satan arkadaşlar Nevzat Demir'e su borusu çekmeyi unutmuş. Artık İSKİ'den su gelecek ve Nevzat Demir artık taşıma su ile dönmeyecek."
14:15| Hasan Arat: "14 milyon euro değerinde 14 tane oyuncu kontratı yapılmış. İmza yetkisi olmayan yöneticiler imzalamış. Tabata, Ferrari, Mendes meseleleri enteresan rakamlara ulaşmış. 25 Mart 2021 tarihinde hiçbir kurul görüşü alınmadan karşılıklı davalardan vazgeçilmiş. Bu rapor yolsuzluklarla doludur. Beşiktaş'ın finansal olarak bu hale gelmesinin nedenidir o raporda yazılanlar."
14:07| Hasan Arat: "Onursal Başkanımız Süleyman Seba Beşiktaş'ı eline geçirmeye çalışan yapıya karşı devlet gibi durarak bu yapının Beşiktaş'a müdahale etmesini engelledi. Süleyman Ağabey'in ruhu şad olsun."
"BEŞİKTAŞ DEVLETİ, DEVLET DE BEŞİKTAŞ'I SEVER"
14:05| Hasan Arat: "Makamlara giderken arkamızdan konuşanlar, Beşiktaş'ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş'ın vicdanı asla kabul etmeyecektir. Sakın araya girmeye çalışmayın, Beşiktaş devleti, devlet de Beşiktaş'ı sever."
TRANSFER AÇIKLAMASI
14:04| Hasan Arat: "Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan sonra 3 sezonda 36 oyuncu alınmış. Biz göreve geldiğimiz dönemde gruplaşmanın olduğunu gördük takımda. Çözüm üretemiyorduk. Bunda Santos da yeterli olmadı. Daha sonra tam 37 oyuncu gönderdik ve 8 oyuncu aldık. Bronckhorst ile çok iyi bir uyum içindeyiz. Hocamıza güvenin. Bu takım iyi bir takım. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey ile yolları ayırabildik. Hala düşünmediğimiz yabancı oyuncular da var. Kış transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacağız."
"BUNLARDAN MI PAY VERELİM?"
14:02| Hasan Arat: "Eski yönetim 'bu takım başarılı olursa bana pay verin' demişti. Peki, 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim? Ante Rebic transferinden mi pay verelim? Yüzde 50'sini nasıl aldığınızı anlamadığımız oyuncu için mi pay verelim? Bankadan kredi alıp 2.318 milyon euro ceza almaya mahkum ettiğimiz Ruiz için mi payı verelim? Afrika Kupası bilindiği halde 8 Afrikalı oyuncu aldınız."
13:59| Hasan Arat: "Beşiktaş'ın alması gereken kira 53.7 Milyon TL iken şu an aldığımız kira 13 Milyon TL. Bunu düzelteceğiz."
13:55| Hasan Arat: "Bunlar Tapularımız. Çok tapumuz var. Beşiktaşlı tapuyu sever, Beşiktaş'ın tapusu çok. Bulamadığımız yerler de var. Yavaş yavaş buluyoruz."
"SEÇİMDEN ÖNCE BU YAPILIR MI YA!"
13:53| Hasan Arat: "Akaretler BJK Plaza en değerli varlıklarımızdan birisi. Seçimden 10 gün önce burası için 10 Milyon TL almışlar kiralamak için. Biz gelince anlaşma olmadı. Parayı veren şimdi parasını istiyor. Seçimden önce bu yapılır mı ya!"
13:51| Hasan Arat: "Fulya Benzin İstasyonun'ndaki Kahve Dünyası ve görüntüleme merkezinin Beşiktaş'a ait olduğunu biliyor muydunuz? Onun bize ait olduğu ortaya çıktı ve plakamızı astırdık oraya."
"BEŞİKTAŞ'IN MALINA SİZ NE YAPIYORSUNUZ?"
13:48| Hasan Arat: "Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 Bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı? Akatlar Sporium'a nasıl kıydınız. 2031 yılına kadar kirası bu şekilde. Beşiktaş'ın malına siz ne yapıyorsunuz."
13:45| Hasan Arat: "Akatlar 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan birsi. 15 Mart'ta verilen şirkette aynı tarihte kurulmuş. Şimdi şirketin kim olduğu belli değil, bulunamıyor. Biz kurucularını biliyoruz. Gelip çıkacaklar ve Beşiktaş'ın bu zararını verecekler."
13:41| Hasan Arat: "Kara Duvar'ın yasal işlemleriyle ilgili çalışmalar bitti. Artık devletten izin bekliyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKME DEVRİ SONA ERMİŞTİR"
13:39| Hasan Arat: "Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir."
"ARTIK BU OLMAYACAK!"
13:37| Hasan Arat: "Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen isimler ortaya çıkıyor. Hiç sevinmesinler. Kaan Bey bilgisayar şifrelerini çözmeye başladı. Hepsi bitsin huzurunuza hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz pazar günü Ankara'dan bir mektup geldi. 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' demiş. Niye Beşiktaşlı olmayan birini üye yapıyorsunuz bu kulübe! Artık olmayacak bu!"
"BURAYA ARTIK RAHAT GİREMEYECEKSİNİZ"
13:35| Hasan Arat: "Beşiktaş sana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Beşiktaş şahısların kendini tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer hiç değildir. Toplu halde Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar buraya rahat girsinler diye yapıldı. Buraya artık rahat giremeyeceksiniz."
13:31| Hasan Arat: "Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır."
AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME
13:29| Hasan Arat: "Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız. Benim rakibim Serdal Adalı'ydı, salona geldiğini kimse hissetti mi?"
13:26| Hasan Arat: "Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz.
13:25| Hasan Arat: "3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. Bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan değerli yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür ediyorum
13:20| Hasan Arat: "Devletimizin ve milletimizin huzurunu hedef alan hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."
12:30 | Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, siyah beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.
11:45| Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Biz sermaye artışından 13.2 milyon euro civarı bir rakam aldık. Bu Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın sadece 1 yıllık maaşını karşılıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir nakit problemi var. Yönetim çok ciddi isimler getirerek sportif anlamda tekrar bir başarı sağlama yolunda önemli adımlar attı. Bu transferler hepimizin moralini yükseltti ama hayat kolay değil. Rakamlar bu şeklide. Yönetim, taraftarın her istediğini alamaz. Manchester City'yi anlatan bir belgesel var. Sol bekleri 1 tane. Sol bekleri sakatlanıyor ama almıyorlar. İhtiyaçları olan bir adam var, ona vermek istedikleri bir rakam var. Adam almak için transfer yapmıyorlar. Doğru kişiyi bulmak istiyorlar. Dolayısıyla yönetimimiz bir transferi yapmıyorsa bu bulamadıkları için değil, ihtiyaç olmadığı için alınmıyor olabilir. Bu yüzden yönetim kuruluna baskı yapılmaması lazım. Çünkü başka dertlerimiz var."
11:05| Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar: "Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var! Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük."
11:04| Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve üyeler arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu!
11.02 | Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.
01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi. Mevcut başkan Hasan Arat yönetimi ise idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi. İşte tüm yaşananlar...
İŞTE YAŞANANLAR!
17:30 | Hasan Arat: "Büyük Beşiktaş genel kurulu, bugün burada bana ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza duyduğunuz güven ve ibradan dolayı sizlere teşekkür ediyorum."
17:32 | Hasan Arat: "İnşallah bu coşkumuz yarın akşam da devam eder ve mutlu bir şekilde maçımız neticeye ulaşır. Allah, Beşiktaş ve Türkiye'yi korusun. Hepinize saygılarımı sunuyorum."
17:21 | Beşiktaş Genel Kurulu'nda İdari ve mali yönden ibra edilmeyen eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye üyeler tarafından tepki: "Burası Beşiktaş Trabzon değil"
17:19 | Hasan Arat yönetimi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edildi.
17.15 | 01.06.2023 - 3.12.2023 arasında yönetimde bulunan Ahmet Nur Çebi dönemi idari ve mali yönden oyçokluğuyla ibra edilmedi.
17:00 | Hasan Arat: "Uzun bir gün geçirdik. Sabırla bizleri beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Biraz önce İSKi bağlantısından bahsetmiştim, ne mutlu ki kongre üyemiz Profesör Doktor Bekir Kocazeybek çok büyük emekler verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş, Süleyman Ağabey'in söylediği gibi bir değerler manzumesidir. Herkese nasip olmaz dediğimiz bir duruşun merkezidir. Gelecek nesillere miras bırakmamız gereken ilkeler bütünüdür."
17:02 | Hasan Arat: "Beşiktaş'ı karşılıksız sevin ve her şartta destekleyin. Toplum içerisinde her zaman iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olun. Beşiktaş, hangi branşta maça çıkıyorsa sporcularının yanında olun. Sakın kimseye iftira etmeyin. Beşiktaş'ı desteklerken yorulmayın, kırılmayın ve asla yılgınlığa düşmeyin."
17:04 | Hasan Arat: "Beşiktaş'ın gündemini başkasının belirlemesine izin vermeyin. Uyanık ve aktif olun. Gündelik kazanımları asla uzun vadeli kazanımlara değişmeyin. Birlikte olduğumuzda herkesin bize gıptayla baktığını unutmayın."
17:05 | Hasan Arat: "Değerli Beşiktaşlılar, bugün genel kurulda yaşanan olaylardan dolayı ben ve yönetim kurulu üzgündür. Beşiktaş kongrelerine bundan sonra kimse böyle gelip gidemeyecektir. Bundan ders çıkartalım. Bugünden itibaren geriye dönmeyeceğiz. İleriye bakmalıyız. Yarın Beşiktaş için hayati bir maç var. Teknik heyetimize, sporcularımıza ve yarın oraya gidecek tüm taraftarlarımıza başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun."
17:06 | Hasan Arat: "Bugün Beşiktaşlılar aklı ve vicdanıyla ibra kararlarını verecekler. 2 Aralık 2023 kongresinde ben ve arkadaşlarım ne karar verdiysek, bugün aynı yerdeyiz. Beşiktaş'ı bu hale getirenlerin ibra etmeyeceğiz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır."
14:58| Ahmet Nur Çebi: "Weghorst'un 4 ayı varken 3 Milyon 175 Bin euroya sattık. Bunun hiç önemi yok ama bunları da konuşun."
14:57| Ahmet Nur Çebi: "Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz... Sayın başkan siz Serdar Saatçı'ya 40 milyon demişsiniz. Neden almadınız 2 milyon euroya. Çok da tatlı gülüyorsunuz sayın başkan, hoşuma gidiyor."
14:56| Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray'ın elinden aldığımız Gedson, Rachid Ghezzal, Rossier'in hiç mi kıymeti yok. Kötüleri konuşuyorsunuz ama iyileri de konuşun."
14:55| Ahmet Nur Çebi: "Amartey'in yerine bir de Gedson'u konuşalım mı? Bu oyuncu 1.4 Milyon euro maaşla oynuyor. Kaleci Mert Günok, Masuaku hala oynayan. Semih Kılıçsoy ile biz 2026'ya kadar sözleşme yapmıştık zaten. Sanki adam gidiyormuş da siz durdurmuşsunuz gibi yapıyorsunuz, yapmayın."
14:53| Ahmet Nur Çebi: "Ben geldiğimde 14 milyon dolar Fikret Orman döneminden kalan menajerlik ücreti ödedim. Benim dönemimde kalan 4 milyon dolarlık ücret konuşuluyor. Bu sırayla ödenir. Ben geldiğimde bunları konuşmadım. 4 yıl önce geldiğimde kulübün takati yoktu. Giderken 4 milyon euro kasada bıraktım. Doğruyu da konuşalım eğriyi de."
"BEŞİKTAŞ'IN BİR KURUŞUNU YEMEDİM"
14:52| Ahmet Nur Çebi: "Benim dönemimde 17 tane dava açılmış. Zaman aşımına uğramayan bir sürü dava var. Benim ismim geçmiyormuş, bal gibi de geçiyor. Geçtiği yerlerde ben gereğini yaparım. Ben aciz bir adam değilim. Ben Beşiktaş'ı kimseye yedirmem. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yemedim, yedirtmem de."
14:51| Ahmet Nur Çebi: "11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu?"
14:51| Ahmet Nur Çebi: "11 sene hizmet ettim. 11 dakika konuşmaya hakkım yok mu?"
"OTURUP SUSACAK MIYIZ?"
14:50| Ahmet Nur Çebi: "Bize sallayın sallayın biz de oturup susacak mıyız. Müsaade edin de cevabımızı verelim. 6,5 sene ikinci başkanlık yaptığım dönemde. Pepe'si, Simao'su sırtımızda yük olduğu dönemde bir feda dönemi yaşadık. Kimse kulübe sahip çıkmazken biz gelip görev yaptık. Ben sabaha kadar gelen hacizlerle uğraştım."
14:42| Ahmet Nur Çebi: "Benzinci kontratı benim Beşiktaş'ta görev almadan önce yapılmış kontratlar. Bunla ilgili davalar da sürüyor. Bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu ülkede pandemi oldu. O dönemde her taraf kriz. Kiracılar kirayı ödeyemiyor, dükkanlara müşteri gelmiyor. Bu süreci yok kabul ederek bir şeyler anlatırsanız bize haksızlık etmiş olursunuz."
"100 YILLIK TARİHİN HEPSİNDEN BEN SORUMLU DEĞİLİM"
14:40| Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın 100 yıllık tarihinin hepsinden ben sorumlu değilim. Sanki ben sorumluymuşum gibi gösteriliyor."
14:38| Ahmet Nur Çebi: "Ben göreve geldiğimde borç 3 milyar TL'ydi. Karşılığı 582 Milyon dolar. Ben bıraktığımda borç 8.4 Milyar TL'ydi. Karşılığı 288 Milyon Dolar. Bu borcu 200 Bin Dolar bu borcu aşağı indirerek gittim. Yeni gelen yönetim 6 ayda 100 Bin Dolar borcu yukarı çekti. Bunlar net rakamlar."
"NE ÇALDIM, NE ÇALDIRDIM"
14:36| Ahmet Nur Çebi: "Ben Beşiktaş'ta ne çaldım ne de çaldırdım. Kaan Bey, siz bankacısınız evet ama ben de iş adamıyım. Bizleri de burada ufak görmeyin. Bankacıyım diye burada bu raporları sunmanızı doğru bulmuyorum. Ben bu kulübe hangi durumda geldim. Ben geldiğimde kulübün durumunu neden söylemiyorsunuz."
14:34| Beşiktaş eski başkanı Ahmet Nur Çebi: "Ben bu genel kuruldan aldığım yetkiyle başkanlık yaptım bu kulübe. Ayrıldığımdan beri hiç kimseyle ne Ankara'da ne orada, ne burada kimseyle konuşmadım. Ben sizlere hesap vermek için buraya geldim. Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz, kimse yuh diyemez ve Beşiktaş Başkanı'na küfür edemez."
14:30| Hasan Arat: "Yarın yola çıkacak arkadaşlara başarılar. Boğazın Efendisi Beşiktaşımız'a her alanda başarılar diliyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaşımız'ı ve canımız vatanımız Türkiye'mizi korusun."
14:26| Hasan Arat: "Her stadyumda 2 Bin euroya koltuk yapılırken burada 3200 euroya nasıl yapıldı. Daireler için verilen paralar, çatıda ihaleye aykırı kullanılan malzemeler. Spor Okulları'na boru satmışlar. Soruyorum ben onlara 'boruya ihtiyacınız var mı?' diye 'bizim boruya ne ihtiyacımız olacak' dediler. 22 yıldır Spor Okulları'na boru satan arkadaşlar Nevzat Demir'e su borusu çekmeyi unutmuş. Artık İSKİ'den su gelecek ve Nevzat Demir artık taşıma su ile dönmeyecek."
14:15| Hasan Arat: "14 milyon euro değerinde 14 tane oyuncu kontratı yapılmış. İmza yetkisi olmayan yöneticiler imzalamış. Tabata, Ferrari, Mendes meseleleri enteresan rakamlara ulaşmış. 25 Mart 2021 tarihinde hiçbir kurul görüşü alınmadan karşılıklı davalardan vazgeçilmiş. Bu rapor yolsuzluklarla doludur. Beşiktaş'ın finansal olarak bu hale gelmesinin nedenidir o raporda yazılanlar."
14:07| Hasan Arat: "Onursal Başkanımız Süleyman Seba Beşiktaş'ı eline geçirmeye çalışan yapıya karşı devlet gibi durarak bu yapının Beşiktaş'a müdahale etmesini engelledi. Süleyman Ağabey'in ruhu şad olsun."
"BEŞİKTAŞ DEVLETİ, DEVLET DE BEŞİKTAŞ'I SEVER"
14:05| Hasan Arat: "Makamlara giderken arkamızdan konuşanlar, Beşiktaş'ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş'ın vicdanı asla kabul etmeyecektir. Sakın araya girmeye çalışmayın, Beşiktaş devleti, devlet de Beşiktaş'ı sever."
TRANSFER AÇIKLAMASI
14:04| Hasan Arat: "Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan sonra 3 sezonda 36 oyuncu alınmış. Biz göreve geldiğimiz dönemde gruplaşmanın olduğunu gördük takımda. Çözüm üretemiyorduk. Bunda Santos da yeterli olmadı. Daha sonra tam 37 oyuncu gönderdik ve 8 oyuncu aldık. Bronckhorst ile çok iyi bir uyum içindeyiz. Hocamıza güvenin. Bu takım iyi bir takım. 14 yabancı sınırı nedeniyle son gece ancak Amartey ile yolları ayırabildik. Hala düşünmediğimiz yabancı oyuncular da var. Kış transfer döneminde gerekli takviyeleri yapacağız."
"BUNLARDAN MI PAY VERELİM?"
14:02| Hasan Arat: "Eski yönetim 'bu takım başarılı olursa bana pay verin' demişti. Peki, 23.59'da yemekli partide aldığınız Eric Bailly transferinden mi pay verelim? Ante Rebic transferinden mi pay verelim? Yüzde 50'sini nasıl aldığınızı anlamadığımız oyuncu için mi pay verelim? Bankadan kredi alıp 2.318 milyon euro ceza almaya mahkum ettiğimiz Ruiz için mi payı verelim? Afrika Kupası bilindiği halde 8 Afrikalı oyuncu aldınız."
13:59| Hasan Arat: "Beşiktaş'ın alması gereken kira 53.7 Milyon TL iken şu an aldığımız kira 13 Milyon TL. Bunu düzelteceğiz."
13:55| Hasan Arat: "Bunlar Tapularımız. Çok tapumuz var. Beşiktaşlı tapuyu sever, Beşiktaş'ın tapusu çok. Bulamadığımız yerler de var. Yavaş yavaş buluyoruz."
"SEÇİMDEN ÖNCE BU YAPILIR MI YA!"
13:53| Hasan Arat: "Akaretler BJK Plaza en değerli varlıklarımızdan birisi. Seçimden 10 gün önce burası için 10 Milyon TL almışlar kiralamak için. Biz gelince anlaşma olmadı. Parayı veren şimdi parasını istiyor. Seçimden önce bu yapılır mı ya!"
13:51| Hasan Arat: "Fulya Benzin İstasyonun'ndaki Kahve Dünyası ve görüntüleme merkezinin Beşiktaş'a ait olduğunu biliyor muydunuz? Onun bize ait olduğu ortaya çıktı ve plakamızı astırdık oraya."
"BEŞİKTAŞ'IN MALINA SİZ NE YAPIYORSUNUZ?"
13:48| Hasan Arat: "Bu yönetim kurulunda dairesi olan vardır. 90 Bin TL'ye kiraya verdiğiniz hiç daire var mı? Akatlar Sporium'a nasıl kıydınız. 2031 yılına kadar kirası bu şekilde. Beşiktaş'ın malına siz ne yapıyorsunuz."
13:45| Hasan Arat: "Akatlar 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş. İmzayı atanlar burada oturan arkadaşlardan birsi. 15 Mart'ta verilen şirkette aynı tarihte kurulmuş. Şimdi şirketin kim olduğu belli değil, bulunamıyor. Biz kurucularını biliyoruz. Gelip çıkacaklar ve Beşiktaş'ın bu zararını verecekler."
13:41| Hasan Arat: "Kara Duvar'ın yasal işlemleriyle ilgili çalışmalar bitti. Artık devletten izin bekliyoruz."
"BEŞİKTAŞ'IN MALINA ÇÖKME DEVRİ SONA ERMİŞTİR"
13:39| Hasan Arat: "Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Beşiktaş'ın malına çökme devri artık sona ermiştir."
"ARTIK BU OLMAYACAK!"
13:37| Hasan Arat: "Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen isimler ortaya çıkıyor. Hiç sevinmesinler. Kaan Bey bilgisayar şifrelerini çözmeye başladı. Hepsi bitsin huzurunuza hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz pazar günü Ankara'dan bir mektup geldi. 'Beni zorla üye yaptılar, lütfen benim üyeliğimi silin' demiş. Niye Beşiktaşlı olmayan birini üye yapıyorsunuz bu kulübe! Artık olmayacak bu!"
"BURAYA ARTIK RAHAT GİREMEYECEKSİNİZ"
13:35| Hasan Arat: "Beşiktaş sana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Beşiktaş şahısların kendini tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer hiç değildir. Toplu halde Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar buraya rahat girsinler diye yapıldı. Buraya artık rahat giremeyeceksiniz."
13:31| Hasan Arat: "Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır."
AHMET NUR ÇEBİ'YE GÖNDERME
13:29| Hasan Arat: "Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız. Benim rakibim Serdal Adalı'ydı, salona geldiğini kimse hissetti mi?"
13:26| Hasan Arat: "Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz.
13:25| Hasan Arat: "3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. Bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan değerli yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür ediyorum
13:20| Hasan Arat: "Devletimizin ve milletimizin huzurunu hedef alan hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum."
12:30 | Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Şakul, siyah beyazlı kulübün net borcunun 8 Milyar 429 milyon TL olduğunu açıkladı.
11:45| Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk: "Biz sermaye artışından 13.2 milyon euro civarı bir rakam aldık. Bu Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın sadece 1 yıllık maaşını karşılıyor. Dolayısıyla burada ciddi bir nakit problemi var. Yönetim çok ciddi isimler getirerek sportif anlamda tekrar bir başarı sağlama yolunda önemli adımlar attı. Bu transferler hepimizin moralini yükseltti ama hayat kolay değil. Rakamlar bu şeklide. Yönetim, taraftarın her istediğini alamaz. Manchester City'yi anlatan bir belgesel var. Sol bekleri 1 tane. Sol bekleri sakatlanıyor ama almıyorlar. İhtiyaçları olan bir adam var, ona vermek istedikleri bir rakam var. Adam almak için transfer yapmıyorlar. Doğru kişiyi bulmak istiyorlar. Dolayısıyla yönetimimiz bir transferi yapmıyorsa bu bulamadıkları için değil, ihtiyaç olmadığı için alınmıyor olabilir. Bu yüzden yönetim kuruluna baskı yapılmaması lazım. Çünkü başka dertlerimiz var."
11:05| Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar: "Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var! Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük."
11:04| Ahmet Nur Çebi'nin salona gelmesiyle birlikte tansiyon yükseldi ve üyeler arasında kavga çıktı. Kavgada yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu!
11.02 | Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı.