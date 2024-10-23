Kasım indirimleri ne zaman? 2024 Black Friday indirim tarihi

Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Kasım ayı, büyük indirimlerin ve alışveriş çılgınlıklarının yaşandığı bir dönem olacak. Tüketiciler, hem online hem de fiziksel mağazalarda geniş kapsamlı indirimlerle karşılaşacak. Özellikle "Efsane Cuma" (Black Friday) ve "Siber Pazartesi" (Cyber Monday) kampanyaları Kasım ayına damgasını vuracak. Peki, 2024 Kasım indirimleri ne zaman başlayacak?

Her yıl olduğu gibi 2024'te de Kasım ayının son Cuma günü düzenlenecek olan Efsane Cuma, büyük fırsatlar sunacak. Elektronik ürünlerden modaya, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede dev indirimler yapılacak.



Siber Pazartesi, Efsane Cuma'dan sonraki ilk Pazartesi günü düzenleniyor. Özellikle elektronik ve teknoloji ürünlerinde büyük indirimlerin yapıldığı bu gün, dijital platformlar üzerinden alışveriş yapanlar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 2024 yılında Cyber Monday, 2 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Resmi kampanya tarihleri Black Friday ve Cyber Monday'e bağlı olsa da, birçok online ve fiziksel mağaza Kasım ayının başından itibaren indirim kampanyalarına başlıyor. "Kasım Fırsatları", "Şahane Cuma" gibi isimlerle erken indirim kampanyaları başlatan markalar, ay boyunca tüketicilere fırsatlar sunmaya devam edecek.

• Elektronik ürünler (televizyon, telefon, bilgisayar)

• Moda ve giyim ürünleri

• Ayakkabı ve aksesuarlar

• Kişisel bakım ürünleri

• Ev dekorasyonu ve mobilya

• Spor malzemeleri