Haber Tarihi: 26 Ekim 2024 19:28 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 19:28

Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona maçı canlı izle | Real Madrid - Barcelona maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Real Madrid - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz hangi kanalda?
Abone Ol
İspanya LaLiga'da 11'inci hafta mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Ancelotti'nin öğrencileri, bu sezon ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kalırken rakibini yakalama fırsatını kaçırmak istemiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund karşısında muhtemel bir geri dönüşe imza atan eflatun-beyazlılarda gözler Barcelona mücadelesine çevrildi. Hansi Flick yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esen Barcelona ise Bayern Münih'i 4-1'le geçerek Real Madrid mücadelesi öncesinde rakibine gözdağı verdi. Real Madrid'de Rodrygo'nun sakatlığı sonrası gözler Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Real Madrid- Barcelona karşılaşmasının canlı yayınlanacağı kanal…

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



REAL MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Real Madrid Barcelona maçı 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİGDE BAŞ BAŞA MÜCADELE
10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Real Madrid, 24 puanla 2. sırada yer alıyor.

Barcelona ise 10 maçta aldığı 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturuyor.

REAL MADRID BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga'da Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Thomas Reis: 'Oyuncularımla gurur duyuyorum' Samsunspor Thomas Reis: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Nuri Şahin: 'Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim' B. Dortmund Nuri Şahin: "Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim"
İzmir'de kırmızı kart! Göztepe İzmir'de kırmızı kart!
Göztepe'de yoğun itiraz; Gol iptal edildi Göztepe Göztepe'de yoğun itiraz; Gol iptal edildi
Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton şoku! Brighton Ferdi Kadıoğlu'lu Brighton'a Wolverhampton şoku!
Aston Villa, uzatmalarda iki puanı bıraktı! Aston Villa Aston Villa, uzatmalarda iki puanı bıraktı!
Manchester City'nin Haaland'ı var Manchester City Manchester City'nin Haaland'ı var
Hull City, galibiyete hasret! Hull City Hull City, galibiyete hasret!
Dortmund lige mağlubiyetle döndü! B. Dortmund Dortmund lige mağlubiyetle döndü!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Okan Buruk ile ilgili flaş açıklama!
2
Osayi Samuel'in menajerinden Galatasaray açıklaması!
3
Hansi Flick: "Real Madrid'in yaptığı doğru değil"
4
Osimhen'den Galatasaray kararı: Ev bakmaya başladı
5
Yunus Akgün'e Benfica kancası! Galatasaray'dan karar!
6
Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde kalan maçları
7
Mbappe davayı kazandı: PSG'den 55 milyon euro tazminat!

SON HABERLER