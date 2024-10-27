Beşiktaş dış sahada Emlak Konut'a mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, sahasında Beşiktaş'ı 73-70 mağlup etti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Hakan Gerey, Mehmet Burak Anlatıcı
Emlak Konut: Thomas 21, Sehernaz Çidal 3, Parks 4, Macaulay 13, Ndour 15, Berfin Sertoğlu 12, Gamze Takmaz 5
Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 11, Elif Bayram 10, Fagbenle 12, Özge Özışık, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 18-26
Devre: 33-41
3. Periyot: 50-53
Beş faulle çıkan: 33.38 Macaulay (Emlak Konut)
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Ziya Özorhon, Hakan Gerey, Mehmet Burak Anlatıcı
Emlak Konut: Thomas 21, Sehernaz Çidal 3, Parks 4, Macaulay 13, Ndour 15, Berfin Sertoğlu 12, Gamze Takmaz 5
Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 11, Elif Bayram 10, Fagbenle 12, Özge Özışık, Hatice Pelin Gülçelik
1. Periyot: 18-26
Devre: 33-41
3. Periyot: 50-53
Beş faulle çıkan: 33.38 Macaulay (Emlak Konut)