Beşiktaş dış sahada Emlak Konut'a mağlup

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, sahasında Beşiktaş'ı 73-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş dış sahada Emlak Konut'a mağlup
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27 Ekim 2024 18:09
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, sahasında Beşiktaş'ı 73-70 mağlup etti.
 Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Ziya Özorhon, Hakan Gerey, Mehmet Burak Anlatıcı

Emlak Konut: Thomas 21, Sehernaz Çidal 3, Parks 4, Macaulay 13, Ndour 15, Berfin Sertoğlu 12, Gamze Takmaz 5

Beşiktaş: Lazic 14, Evans 23, Winterburn 11, Elif Bayram 10, Fagbenle 12, Özge Özışık, Hatice Pelin Gülçelik

1. Periyot: 18-26

Devre: 33-41

3. Periyot: 50-53

Beş faulle çıkan: 33.38 Macaulay (Emlak Konut)

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