Bayern Münih lige 5 golle döndü!

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 kaybeden Bayern Münih, lige 5 golle döndü. Vincent Kompany'nin ekibi, Bundesliga'da Bochum'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih lige 5 golle döndü!
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27 Ekim 2024 19:26
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden Bayern Münih, Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı 5-0 kazandı.

Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

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