Hasan Arat: 'Derbiye gidemeyeceğim'

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.
Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat, "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum." dedi.
Galatasaray Yönetimi'nin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya cevap veren Hasan Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son olarak, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır." diye konuştu.
Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat, "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum." dedi.
Galatasaray Yönetimi'nin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya cevap veren Hasan Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son olarak, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır." diye konuştu.