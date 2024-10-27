Hasan Arat: "Derbiye gidemeyeceğim"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, rahatsızlık yaşadığını ve dinlenmesi gerektiğini söyledi. Arat, bu nedenle Galatasaray derbisine gitmeyeceğini kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hasan Arat: 'Derbiye gidemeyeceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 18:46
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, idari ve mali genel kurulun ardından Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

Beyaz TV'ye konuşan Hasan Arat, "Centilmence bir derbi olsun, Beşiktaş kazansın. Tüm camiama başarılar diliyorum." dedi.

Galatasaray Yönetimi'nin kendilerini karşılayıp karşılamayacağına yönelik soruya cevap veren Hasan Arat, "Ben gidemeyeceğim. Hüseyin Bey gidecek. Benim maalesef yaşadığım bir rahatsızlık vardı, o yüzden dinlenmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, son olarak, Yunus Akgün'ün cezasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Hiç bunları konuşmayalım, maç sahada kazanılır." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery