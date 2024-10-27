Galatasaray'a Hırvat maestro!

Galatasaray devre arasında transfer bombalarını patlatacak. Öncelikle Elias Jelert'ten istediği verimi elde edemeyen Cimbom, Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki Calabria'yı bitirmek istiyor.
6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR
Sarı kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic. Atalanta takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.
Galatasaray, değeri 13 milyon euro olan ama sezon sonunda mukavelesi bitecek. Hırvat oyuncuyu ocakta transfer etmek istiyor. Pasalic ile daha önce de temas kurulmuştu.
6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR
Sarı kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic. Atalanta takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.
Galatasaray, değeri 13 milyon euro olan ama sezon sonunda mukavelesi bitecek. Hırvat oyuncuyu ocakta transfer etmek istiyor. Pasalic ile daha önce de temas kurulmuştu.