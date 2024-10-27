Galatasaray'a Hırvat maestro!

Galatasaray, ara transfer çalışmalarına başladı. Jelert'in sağ bekteki performansından memnun kalmayan ve İtalya'dan ilk olarak Davide Calabria'yı gündemine alan sarı-kırmızılılar, ayrıca Hırvat yıldız için de harekete geçti. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Hırvat maestro!
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27 Ekim 2024 10:15
Galatasaray devre arasında transfer bombalarını patlatacak. Öncelikle Elias Jelert'ten istediği verimi elde edemeyen Cimbom, Milan'ın 27 yaşındaki sağ beki Calabria'yı bitirmek istiyor.

6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR

Sarı kırmızılı kulübün İtalya'daki bir diğer hedefi ise Mario Pasalic. Atalanta takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 6 ve 8 numara olarak görev yapıyor.

Galatasaray, değeri 13 milyon euro olan ama sezon sonunda mukavelesi bitecek. Hırvat oyuncuyu ocakta transfer etmek istiyor. Pasalic ile daha önce de temas kurulmuştu. 

 
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