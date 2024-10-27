Pendikspor, Amed'e tek attı, 3 puan aldı!

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Amed SK'yi 1-0 mağlup etti.

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Pendikspor, Amed'e tek attı, 3 puan aldı!
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27 Ekim 2024 18:02
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Pendikspor, deplasmanda Amed SK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 15. dakikada Leandro Kappel kaydetti.

Son 3 maçtan galibiyet çıkaramayan Ersun Yanal'ın takımı, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı. Pendikspor ise 4 maç sonra galip geldi.

Pendikspor bu sonuçla ligde puanını 14'e çıkardı. Amed SK ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Amed SK, Erzurumspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Manisa FK'yi ağırlayacak.

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