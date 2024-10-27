Crystal Palace durdu durdu, Tottenham'ı yıktı!

İngiltere Premier Lig'de galibiyeti olmayan Crystal Palace, ilk 3 puanını Tottenham karşısında aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Crystal Palace durdu durdu, Tottenham'ı yıktı!
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27 Ekim 2024 19:05
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta maçında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Crystal Palace oldu.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Ligde sekiz hafta sonra ilk galibiyeti alan Crystal Palace puanını 6'ya yükseltti. Tottenham 13 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Crystal Palace, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham, Aston Villa'yı ağırlayacak.

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