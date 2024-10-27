Ufuk Sarıca: 'Bütün maçı fazla top kaybıyla geçirdik'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Beşiktaş Fibabanka'ya 89-82 mağlup olan Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca,dedi.Sarıca, yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında eksik oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirtti. Ancak maçın son 4-5 dakikalık bölümünü iyi oynayamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:Ligde 4. maçında 2. yenilgisini alan Karşıyaka, 2 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Yeşil-kırmıızlı ekip, bu müsabakadan önce Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında 30 Ekim Çarşamba günü Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Kolossos H Hotels'le karşılaşacak.