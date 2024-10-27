Szczesny, soyunma odasında sigara içti!

Barcelona forması giyen Wojciech Szczesny, Real Madrid galibiyetinin ardından soyunma odasında sigara içti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Szczesny, soyunma odasında sigara içti!
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27 Ekim 2024 16:47
Barcelona'nın Real Madrid deplasmanında aldığı 4-0'lık galibiyetin yankıları devam ediyor.

İspanya'dan Sport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın kısa süre önce kadrosuna kattığı ve henüz sahaya çıkmayan Wojciech Szczesny, Santiago Bernabeu'daki El Clasico'nun ardından soyunma odasında sigara içti.

Polonyalı file bekçisi, daha önce sigara konusunda yaptığı açıklamada, sigarayı bırakma niyeti olmadığını söylemişti.

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