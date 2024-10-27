Bol gollü maçta galip Bandırmaspor

Trendyol 1.Ligin 10. haftasında Bandırmaspor, evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki maçta Bandırmaspor, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.



Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 29'da penaltıdan Marco Paixao, 45+3'te İbrahim Kaya ve 50'de Sergen Piçinciol kaydetti. Sakaryaspor'un gollerini ise 32'de Mendy Mamadou ile 44'te Fernando attı.



Mücadelenin 90+3. dakikasında Bandırmaspor oyuncusu Hikmet Çiftçi kırmızı kart gördü.



Bandırmaspor bu sonucun ardından 18 puana ulaştı. Sakaryaspor, 10 puanda kaldı.



Trendyol 1. Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Adanaspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.