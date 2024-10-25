29 Ekim'in Salı gününe denk gelmesi sebebiyle, 28 Ekim Pazartesi günü okulların açık olup olmadığı merak ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışır. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okul var mı, yok mu, ders işlenecek mi?



28 Ekim Pazartesi Öğleden Sonra Tatil Mi? 2024





Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm MEB'e bağlı okullar 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra tatil olacak. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde 81 ildeki okullar 28 Ekim öğleden sonra kapalı olacak; öğrenciler ise Salı günü tam gün tatil yapacak.

Aynı uygulama bankalar, PTT, borsa ve diğer kamu kurumları için de geçerli. Bu kurumlar da 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'e kadar açık olacak, ardından mesai sona erecek. Cumhuriyet Bayramı kapsamında 29 Ekim Salı günü ise tüm gün resmi tatil olacak ve kamu kurumları, bankalar ve diğer resmi daireler kapalı olacak.

Özetle, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla tüm okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör işletmesi öğleden sonra tatil olacak. Öğleden sonra ders yapılmayacak, çalışanlar ise işlerine ara verecek. 29 Ekim'de ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil uygulanacak.