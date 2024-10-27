Chelsea, iki maç sonra kazandı

Chelsea, Newcastle United'ı sahasında 2-1 mağlup etti ve ligde iki maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea, iki maç sonra kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 19:03
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki maçı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Nicolas Jackson ve 47. dakikada Cole Palmer attı. Newcastle United'ın tek golü 32. dakikada Alexander Isak'tan geldi.

Chelsea, ligde Nottingham Forest beraberliği ve Liverpool yenilgisi sonrası iki maç sonra kazandı ve puanını 17'ye yükseltti. Newcastle United, 12 puanda kaldı.

Chelsea, ligde gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery