Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel operasyonu

Fenerbahçe'de yönetim, Jose Mourinho'nun da talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzatmak adına düğmeye bastı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel operasyonu
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27 Ekim 2024 09:52
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek yıldızlarıyla yeniden anlaşmak için harekete geçti.

Jose Mourinho'nun talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in menajerleriyle temasa geçen Kanarya'nın, bu futbolcularla hızlı bir şekilde masaya oturacağı bildirildi.

3 YILLIK KONTRAT

İrfan Can ile Osayi-Samuel'e ortalama 3 yıllık bir kontrat uzatma teklifinde bulunulacak.

JAYDEN VE İSMAİL'E DE BENZER YÖNTEM

Onların yanı sıra benzer bir yöntem, sözleşmeleri 2027'de bitecek Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'e de uygulanacak. Söz konusu isimlerin hem kontratları uzatılacak hem de maaşlarına zam yapılacak. 

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