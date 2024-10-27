Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel operasyonu

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek yıldızlarıyla yeniden anlaşmak için harekete geçti.
Jose Mourinho'nun talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in menajerleriyle temasa geçen Kanarya'nın, bu futbolcularla hızlı bir şekilde masaya oturacağı bildirildi.
3 YILLIK KONTRAT
İrfan Can ile Osayi-Samuel'e ortalama 3 yıllık bir kontrat uzatma teklifinde bulunulacak.
JAYDEN VE İSMAİL'E DE BENZER YÖNTEM
Onların yanı sıra benzer bir yöntem, sözleşmeleri 2027'de bitecek Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'e de uygulanacak. Söz konusu isimlerin hem kontratları uzatılacak hem de maaşlarına zam yapılacak.
Jose Mourinho'nun talebi üzerine İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel'in menajerleriyle temasa geçen Kanarya'nın, bu futbolcularla hızlı bir şekilde masaya oturacağı bildirildi.
3 YILLIK KONTRAT
İrfan Can ile Osayi-Samuel'e ortalama 3 yıllık bir kontrat uzatma teklifinde bulunulacak.
JAYDEN VE İSMAİL'E DE BENZER YÖNTEM
Onların yanı sıra benzer bir yöntem, sözleşmeleri 2027'de bitecek Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'e de uygulanacak. Söz konusu isimlerin hem kontratları uzatılacak hem de maaşlarına zam yapılacak.