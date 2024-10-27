Haber Tarihi: 27 Ekim 2024 18:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 18:16

CANLI MAÇ İZLE Fenerbahçe Bodrumspor izle şifresiz FB maçı

Fenerbahçe Bodrumspor FK Süper Lig maçı linki | Fenerbahçe Bodrumspor FK maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Bodrumspor FK maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe - Bodrumspor FK maçı canlı izleme detayları

CANLI MAÇ İZLE Fenerbahçe Bodrumspor izle şifresiz FB maçı
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Fenerbahçe Bodrumspor FK reklamsız HD izle! Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Bodrumspor FK Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... 
FENERBAHÇE BODRUMSPOR FK MAÇI CANLI, TIKLA





FENERBAHÇE BODRUMSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Fenerbahçe ile Bodrumspor FK arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz

FENERBAHÇE - BODRUMSPOR MAÇI İÇİN SON DAKİKA BİLGİLERİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazar günü (bugün) sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Direnç Tonusluoğlu oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.


Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Maximin, Dzeko, En-Nesyri

Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas



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FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK 

Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK müsabakası öncesinde 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bugünkü maçta forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yerini alamayacak.

SOL BEKTE GÖZLER KOSTIC'TE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün oynanacak müsabakada sol bekte Kostic'i sahaya sürmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'nin sakatlığında UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic ve Levent Mercan'ı Manchester United maçında oynatamayan Portekizli çalıştırıcı, bu bölgede Mert Müldür'e şans vermişti.

İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez bugün karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

 
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Kaynak: Sporx.com

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