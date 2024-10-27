Paul Pogba için Fenerbahçe önerisi!

Juventus ile sözleşmesini feshedecek Paul Pogba sorulan İtalyan muhabir Spadavecchia, "Mourinho ile zamanında kupalar kazandı, yeniden bir araya gelebilirler" derken, İngiliz gazeteci Wyett ise "Fenerbahçe'de oynamasının önünde engel yok. Bence bunu denemesi gerekir." yanıtını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Paul Pogba için Fenerbahçe önerisi!
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27 Ekim 2024 11:29
Son güncelleme 27 Ekim 2024 11:33
Juventus ile sözleşmesini feshedecek Paul Pogba'nın geleceği merak edilirken İtalyan ve İngiliz gazetecilerden yıldız futbolcu için sürpriz açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, doping kullandığı gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilmişti. Yıldız futbolcu şimdi bu cezanın 18 aya indirilmesinin ardından futbola geri dönüyor. Juventus ile sözleşmesi devam eden Pogba'nın mart ayında top başı yapması bekleniyor.

'MOURINHO'YA KOCAMAN SARILIRIM'

Bonservisi Juventus'ta bulunan Pogba, zorlu sürecin ardından yakın geçmişte İngiliz basınından Daily Mail'e röportaj vermişti. Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu, Manchester United'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında da konuşmuştu.

Portekizli teknik adam ile Manchester United'daki ilişkisini ilginç sözlerle anlatan Pogba, şunları söylemişti: "Jose Mourinho'ya çok saygı duyuyorum, onu görsem ona kocaman sarılırım. Onunla oturup konuşmam gerek. Mourinho ile aramızdaki ilişki, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her antrenör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum. Ancak bir gün birlikte oturup bu konuyu tartışmamız gerekecek."

İTALYA VE İNGİLTERE'DEN YENİ POGBA AÇIKLAMASI

Öte yandan İtalyan ve İngiliz gazeteciler, Paul Pogba'nın Fenerbahçe'ye transfer ihtimali ile ilgili Milliyet'ten Onur Dinçer'e konuştu. Tuttomercato'nun Juventus muhabiri Marco Spadavecchia, bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

'SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK'

"Pogba, Juventus ile sözleşmesini feshedecek ve bonservisi elinde bir oyuncuya dönüşecek.Herhangi bir sakatlığı veya sağlık sorunu da yok ama uzun süredir profesyonel futbolun uzağında olması nedeniyle eski formuna kavuşması biraz zaman alabilir.

'FENERBAHÇE'DE OYNAYABİLİR'

Paul Pogba'nın Fenerbahçe'de oynayabileceğini düşünüyorum. Sonuçta bu ikili (Jose Mourinho&Paul Pogba) zamanında Manchester United'da birlikte kupalar kazanmış bir ikili."

'BAŞKA BİR KULÜBE GİDECEK AMA...'

The Sun gazetesinden Charlie Wyett ise Fenerbahçe'nin Paul Pogba'yı transfer etme ihtimali üzerine şu yorumu yaptı: "Paul Pogba başka bir kulübe transfer olacak ancak bu kulübün büyük bir kulüp olacağından pek emin değilim.

'TÜRKİYE'Yİ DENEMESİ GEREKİR'

Pogba'nın yeniden Mourinho'nun takımında oynamasının önünde bir engel göremiyorum. Premier Lig'deki altlardaki bir takımda ya da Türkiye'de forma giyebilir. Muhtemelen soluğu Suudi Arabistan'da alacak ama bana kalırsa Türkiye'yi denemesi gerekir."  

 
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