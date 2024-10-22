Haber Tarihi: 22 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 13:41

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve bursların ilk ödeme tarihi, 8 Ekim'de başlayan başvuru süreciyle beraber öğrencilerin merakla beklediği konulardan biri oldu. 2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK burs sonuçlarının açıklanma tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) resmi internet sitesinden duyurulacak. 13 Ekim Pazar günü başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci başladı. KYK burs başvuru sonuçları için öğrenciler, gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirmiş durumda. İlk kez üniversiteye başlayanlar ve hâlihazırda yükseköğretime devam eden ara sınıf öğrencileri, başvurularının ardından sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. Öncelikli olarak KYK bursu verilecek öğrenci grupları ise şehit ve gazi çocukları, %40 ve üzeri engelli raporu olan öğrenciler, anne-babası vefat eden öğrenciler olacak. Peki, 2024 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler...

KYK burs sonuçları 2024: KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağı, öğrenciler tarafından sıkça sorulan bir soru haline geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl binlerce üniversite öğrencisine KYK burslarıyla eğitim desteği sağlıyor. Bu yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında tamamlanan başvuruların sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da burs sonuçlarının kasım ayında duyurulması bekleniyor.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 yılında burs başvuruları yine ekim ayında yapılmış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı. Benzer şekilde 2024 KYK burs sonuçlarının da kasım ayında açıklanması öngörülüyor.

KYK burs ödemesi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında lisans öğrencileri için KYK burs ve kredi miktarlarının 2 bin TL, yüksek lisans için 4 bin TL, doktora için ise 6 bin TL olacağını duyurdu.

KYK bursları ne zaman yatacak?

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvurdukları öğretim yılının başından itibaren ödeme yapılmaya başlanacak. Burs ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamlarına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler burs ve kredilerinin yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini internet üzerinden öğrenebilecek ve banka kartlarını da ilgili şubelerden temin edebilecekler.

KYK burslarına zam olacak mı?

2024 yılı için burs ve kredi ödemeleri belirlenmiş olsa da 2025 yılı itibarıyla bu ödemelere zam yapılıp yapılmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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