Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti.



GAİN Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi, geriden gelerek 2-1 kazandı.



Alanyaspor'un golünü 25. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller ise 62. dakikada Moussa Djenepo ve 75. dakikada Adolfo Gaich'ten geldi.



ALANYASPOR'DA KÖTÜ SERİ 3 MAÇA ÇIKTI



Ligde son iki maçını kaybeden Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, bu yenilgiyle birlikte kötü seriyi 3'e çıkardı ve 9 puanda kaldı.



ANTALYASPOR'DA KABUS BİTTİ



Ligde çıktığı son 3 maçını da kaybeden Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor ise, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi ve 11 puana yükseldi.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Alanyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Samsunspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Corendon Alanyaspor ile Onvo Antalyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



3. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kaluzinski'nin ortasında topla buluşan Güray Vural'ın şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.



25. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cordova'nın sert ortasında Hwang, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



40. dakikada Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan kaptığı topu, ceza sahası içerisine doğru koşan Augusto ile buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, Petrusenko araya girerek topu kornere attı.



Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Augusto'nun ceza sahasına girip arka direğe doğru gönderdiği topu Veysel Sarı araya girerek son anda uzaklaştırdı.



62. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Larsson'un gönderdiği pasta ceza sahası çaprazında topla buluşan Djenepo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



75. dakikada konuk ekip öne geçti. Merkezden gelişen atakta Larsson, savunma arkasına sarkan Gaich'e topu aktardı. Topla ceza sahasına giren Gaich'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.



Mücadele Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: GAİN Park



Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Hüseyin Aylak



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard (Dk. 69 Efecan Karaca), Makouta, Augusto, Janvier (Dk. 79 Serdar Dursun), Cordova (Dk. 78 Rony Lopes), Hwang



Onvo Antalyaspor: Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Kaluzinski (Dk. 46 Gaich), Petrusenko, Erdal Rakip, Larsson (Dk. 90 Gerxhaliu), Djenepo (Dk. 84 Van de Streek), Samudio (Dk. 62 Townsend)



Goller: Dk. 25 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 62 Djenepo, Dk. 75 Gaich (Onvo Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+1 Richard, Dk. 90+2 Rony Lopes (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Thalisson (Onvo Antalyaspor)









