Zamlı sigara fiyatları tam liste (Ekim 2024) merak ediliyor. İnsan sağlığı için son derece zararlı olan ve doktorların ısrarla uzak durulması gerektiğine vurgu yaptığı sigaralara bir zam daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan sigaraya PM grup yeni bir zam kararı aldı. İşte Ekim ayı güncel zamlı sigara fiyatları

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Artan ÖTV fiyatlarının sigaraya zam olarak yansıması ve ağustos ayında da sigaraya zam gelmesinin ardından sigara fiyatları yine arttı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.