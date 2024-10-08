Haber Tarihi: 08 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 16:57

Sigara Fiyatları 2024 | Ekim Güncel Zamlı Sigara Fiyatları

Zamlı sigara fiyatları tam liste (Ekim 2024). Enflasyon rakamlarının duyurulduğu gün bir sigara grubu daha zamlandı. Peş peşe gelen zamlara yenisinin eklenmesi tepki çekerken vatandaşlar güncel fiyatları da araştırmaya başladı. İşte Ekim ayı güncel zamlı sigara fiyatları

Sigara Fiyatları 2024 | Ekim Güncel Zamlı Sigara Fiyatları
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Zamlı sigara fiyatları tam liste (Ekim 2024) merak ediliyor. İnsan sağlığı için son derece zararlı olan ve doktorların ısrarla uzak durulması gerektiğine vurgu yaptığı sigaralara bir zam daha geldi. Geçtiğimiz haftalarda zamlanan sigaraya PM grup yeni bir zam kararı aldı. İşte Ekim ayı güncel zamlı sigara fiyatları 

ZAMLI SİGARA FİYATLARI TAM LİSTE 

Artan ÖTV fiyatlarının sigaraya zam olarak yansıması ve ağustos ayında da sigaraya zam gelmesinin ardından sigara fiyatları yine arttı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
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