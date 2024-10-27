ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, Tayvanlı Joanna Garland'ın tek kadınlarda ve Alman Tom Gentzsch'in tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşmasıyla sona erdi; turnuvada 26 ülkeden 300 sporcu mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu
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27 Ekim 2024 18:03
Kayseri'de düzenlenen ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) öncülüğünde Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademi-MTA tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Müsabakalara, 26 ülkeden 300 sporcu katıldı.

Tek kadınlarda Tayvanlı Joanna Garland, Çağla Büyükakçay'ı yenerek turnuvayı birinci tamamladı. Tek erkeklerde ise Alman Tom Gentzsch, Bosna Hersekli raket Mirza Basic'i yenerek şampiyon oldu.

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