Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 15:55 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 15:55

Discord Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak, Açıldı mı?

Discord hakkında alınan erişim engeli kararı, gündemdeki yerini koruyor. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engeli, Discord'un belirli suçlarla anılması nedeniyle devreye girdi. Peki, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

Discord Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak, Açıldı mı?
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Son dönemde Semih Çelik isimli şahsın işlediği suçlarla ve iki genç kızın katledilmesiyle gündeme gelen Discord, bu ve benzeri adli olaylar sonrasında dikkatleri üzerine çekti. Özellikle çocukların hedef alındığı siber zorbalık ve cinsel istismar içeriklerinin yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Discord'un bazı gruplarında çocuklara yönelik istismar, şantaj ve müstehcen içeriklerin yer aldığı belirlendi.

Yapılan incelemeler ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın raporları doğrultusunda, Discord'un bazı kullanıcılarının şiddeti teşvik eden ve çocukların cinsel kimliklerini olumsuz yönde etkileyen içerikler paylaştığı tespit edildi. Bu gruplar üzerinden maddi kazanç sağlandığı da ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından erişim engeli kararı alındı.

Discord Ne Zaman Açılacak?

Mahkemece verilen erişim engeli kararı BTK tarafından uygulamaya konuldu ve Discord platformu Türkiye'den erişime kapatıldı. Discord'un yeniden açılabilmesi için ilgili mahkeme kararının kaldırılması gerekiyor. Ancak şu ana kadar erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair net bir tarih verilmedi.

Discord Nedir?

2015 yılında ABD merkezli olarak kurulan Discord, kullanıcıların sesli, yazılı ve görüntülü olarak iletişim kurmasına olanak tanıyan bir platformdur. Özellikle oyun toplulukları tarafından sıklıkla tercih edilen Discord, aylık yaklaşık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip. Kullanıcılar, çeşitli ilgi alanlarına göre oluşturulan "sunucular" üzerinden sohbet edebilir, oyun yayınları yapabilir ve içerik paylaşabilir.

Discord, dünya genelinde en çok ziyaret edilen 30. web sitesi konumundadır ve ABD, Brezilya, Hindistan gibi ülkelerde yoğun bir kullanıcı kitlesi bulunmaktadır. Platformun kullanıcıları ağırlıklı olarak 24-34 yaş aralığındaki kişilerden oluşsa da gençler arasında da oldukça popülerdir.

Discord Erişim Engeli Ne Zaman Kalkacak?

Discord'un tekrar ne zaman erişime açılacağı, ilgili mahkemenin kararına bağlı olarak ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.
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