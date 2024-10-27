Mutlu Türkmen, yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı seçildi

Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanı yeniden Mutlu Türkmen oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mutlu Türkmen, yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 16:01
Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlığına yeniden seçildi.

CBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre CBI Genel Kurulu, 37 ülkeden 53 delegenin katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi.

Mevcut başkan Türkmen, oy birliğiyle koltuğunu korudu. Dört adayın yarıştığı asbaşkanlık seçimini ise İtalya'dan Moreno Rosati ve Arjantin'den Marcelo Bravo kazandı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Türkmen, 4 Kasım'da yapılacak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda da başkanlık için yarışacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery