Mutlu Türkmen, yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı seçildi

Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlığına yeniden seçildi.



CBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre CBI Genel Kurulu, 37 ülkeden 53 delegenin katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlendi.



Mevcut başkan Türkmen, oy birliğiyle koltuğunu korudu. Dört adayın yarıştığı asbaşkanlık seçimini ise İtalya'dan Moreno Rosati ve Arjantin'den Marcelo Bravo kazandı.



Bayburt Üniversitesi Rektörü de olan Prof. Dr. Türkmen, 4 Kasım'da yapılacak Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda da başkanlık için yarışacak.



