Denizlispor'a puan tesellisi

Denizlispor, TFF 3. Lig'de Kırıkkale FK ile 1-1 berabere kalarak son anda kurtardığı puanla düşme hattının 3 puan üstünde kaldı ve bu sezonun ilk galibiyetini birinci haftada elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor'a puan tesellisi
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27 Ekim 2024 17:27
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra üst üste 3 mağlubiyetle amatöre düşme hattına yaklaşan Denizlispor, Kırıkkale FK deplasmanında 1-1'lik beraberliği son anlarda kurtararak teselli buldu.

Bu yıl tamamen gençlerden oluşan kadroyla mücadele etmek zorunda kalan yeşil-siyahlı ekip, Kırıkkale'de beraberliği 89'uncu dakikada Emre Burgaz'ın golüyle yakalayıp kritik 1 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor bu sonuçla grupta 7 puana ulaşıp düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Denizli sezonun ilk ve tek galibiyetini birinci haftada evinde almıştı.
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