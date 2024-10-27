Tecrübeli milli güreşçi'nin dünya şampiyonluğu hedefi

Dünya ikincisi milli sporcu Uğur Arı, gelecek yıl Macaristan'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak aktif spor kariyerini noktalamak istiyor.Kariyerinde 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Arı, Hırvatistan'da 8-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olarak ilk bireysel uluslararası başarısını elde etti.Yaklaşık 25 yıldır sürdürdüğü aktif spor kariyerini dünya şampiyonluğuyla noktalamak isteyen Arı, dünya şampiyonasına antrenör olarak görev yaptığı Darıca Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait salonda yoğun tempoda hazırlanıyor.Şampiyonanın ardından jübile yapmayı planlayan Uğur Arı, şampiyon sporcular yetiştirmek için antrenörlüğe yoğunlaşacak,Milli sporcu Uğur Arı, AA muhabirine, güreşin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu, yaşadığı sakatlıklara rağmen güreşi bırakmadığını söyledi.Dünya ikinciliğiyle gurur duyduğunu belirten Arı,dedi.Arı, güreşin ağır bir spor olduğunu ve yaşı nedeniyle sürdürmekte zorlandığını dile getirerek,ifadelerini kullandı.Güreşte önceliğin altyapı olması gerektiğini vurgulayan Arı, antrenörlerle sporcuların sık sık kamplar yapması gerektiğini, altyapı ne kadar sağlam olursa Türk güreşinin de o kadar ilerleme kaydedeceğini anlattı.Finalde kaybettiği rakibiyle gelecek yıl bir kez daha karşılaşmak istediğine belirten Arı,diye konuştu.