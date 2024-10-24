Haber Tarihi: 24 Ekim 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 16:08

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi? 2024

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı büyük bir coşkuyla kutlanması planlanıyordu. Ancak, TUSAŞ tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle birçok ilde kutlamaların iptal edilip edilmediği merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim 2024 kutlamaları iptal mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi? 2024
Abone Ol
Vatandaşlar, Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer şehirlerde 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim 2024 kutlamaları iptal mi? İşte detaylar

Ankara'da 29 Ekim Kutlamaları İptal Edildi mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarını iptal ettiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

İzmir'de 29 Ekim Kutlamaları İptal mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi de saldırı sonrası bir açıklama yaparak, tüm konser ve eğlence içerikli etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi. Yapılan duyuru şu şekilde oldu:
"Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetliyoruz, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

İstanbul ve Diğer İllerde 29 Ekim Kutlamaları İptal mi?

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen bando programını iptal ettiklerini duyurdu. Terör saldırısını kınayan belediye, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bolu'da 29 Ekim Kutlamaları İptal mi?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Cumhuriyet Bayramı Etkinlik ve kutlamaları iptal etmeyeceğini söyledi. Özcan şunları ifade etti:

"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz. Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İPTAL ETMEYECEĞİZ!!!"

29 Ekim Kutlamaları Yapılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 şehit ve 22 yaralının olduğunu açıkladı. Bu olay sonrası birçok kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ne olacağını merak ediyor. Bazı illerde kutlamalar iptal edilirken, diğer şehirlerde programlarla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılacak açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Roma-Dynamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Dynamo Kiev Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Roma-Dynamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Roma-Dynamo Kiev Maçı Canlı İzle Şifresiz
Bodrum'dan Fenerbahçe maçı için açıklama! Bodrumspor Bodrum'dan Fenerbahçe maçı için açıklama!
Eriksen'den Mourinho sözleri! Manchester United Eriksen'den Mourinho sözleri!
Karabağ-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ-Ajax Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Karabağ-Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Karabağ-Ajax Maçı Canlı İzle Şifresiz
Jose Mourinho: 'Fenerbahçe, Türkiye'de engelleniyor' Fenerbahçe Jose Mourinho: "Fenerbahçe, Türkiye'de engelleniyor"
Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 4 kişi gözaltında Real Madrid Vinicius Junior'a ırkçılık yapan 4 kişi gözaltında
Twente-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Twente-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Twente-Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Twente-Lazio Maçı Canlı İzle Şifresiz
Tottenham-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham-AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz Gündem Tottenham-AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Tottenham-AZ Alkmaar Maçı Canlı İzle Şifresiz
Milli futbolcu Didem Karagenç: 'Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın!' Milli Takım Milli futbolcu Didem Karagenç: "Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Manchester United: Muhtemel 11'ler
2
Lyon - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
3
Sofyan Amrabat'tan MANU için flaş sözler
4
Manchester City, Arda Güler'in peşinde!
5
Barcelona, Bayern Münih'i 4 golle geçti!
6
Beşiktaş Çizme'de ararken Ada'da buldu!
7
Elfsborg maçında Yunus Akgün'e sıkı takip!

SON HABERLER