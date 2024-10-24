29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları İptal mi? 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programlarını iptal ettiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de saldırı sonrası bir açıklama yaparak, tüm konser ve eğlence içerikli etkinliklerin iptal edildiğini bildirdi. Yapılan duyuru şu şekilde oldu:

"Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetliyoruz, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile ilgili gelişmeler merakla bekleniyor. Kadıköy Belediyesi, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen bando programını iptal ettiklerini duyurdu. Terör saldırısını kınayan belediye, şehitlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.



Bolu'da 29 Ekim Kutlamaları İptal mi?



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Cumhuriyet Bayramı Etkinlik ve kutlamaları iptal etmeyeceğini söyledi. Özcan şunları ifade etti:



"Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz. Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İPTAL ETMEYECEĞİZ!!!"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 şehit ve 22 yaralının olduğunu açıkladı. Bu olay sonrası birçok kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ne olacağını merak ediyor. Bazı illerde kutlamalar iptal edilirken, diğer şehirlerde programlarla ilgili resmi açıklamalar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılacak açıklamalar da dikkatle takip ediliyor.

Vatandaşlar, Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer şehirlerde 29 Ekim kutlamalarının yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 29 Ekim 2024 kutlamaları iptal mi? İşte detaylar