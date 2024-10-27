Genç milli halterci Burak Aykun'dan Avrupa'da 2 madalya!

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Aykun, 145 kiloyla silkmede gümüş ve toplamda 261 kiloyla bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli halterci Burak Aykun'dan Avrupa'da 2 madalya!
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27 Ekim 2024 18:28
Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Aykun, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda devam eden organizasyonun sabah seansında genç erkekler 61 kiloda Burak Aykun podyuma çıktı.

Ay-yıldızlı sporcu, koparmada 116 kiloluk kaldırışıyla 4. olurken, silkmede 145 kiloyla gümüş madalya kazandı. Milli halterci, toplamda ise 261 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyonada akşam seansında milli sporculardan 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül ile 23 yaş altı kadınlar 55 kiloda Cansel Özkan ve Burcu Alıcı podyuma çıkacak.

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