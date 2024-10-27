Carlo Ancelotti: 'En son bu olduğunda Şampiyonlar Ligi'ni aldık'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-0 kaybedilen Barcelona maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Skorun oyunu yansıtmadığını söyleyen Ancelotti, " Ağır bir yenilgi oldu, bunu kaldırmak zor. Ancak sezon bitmedi, pes etmeyeceğiz. Gol yiyene kadar yakın bir maç oluyordu. Çok gol kaçırdık, gol yediğimizde enerjimizi kaybettik. Ben 48 yıldır futbolun içindeyim. Eğer size 'İlk yarıda iyiydik' diyorsam, iyiyizdir." dedi.



Maçta 12 kez ofsayta düşmeleri hakkında konuşan Ancelotti, " Mbappe 3-4 gol atabilirdi. Daha isabetli olmalıyız. Barcelona savunmayı çok önde kurduğu için bu kadar fazla ofsayta düşmemiz normal." sözlerini sarf etti.



Son olarak Barcelona yedek kulübesine sitemde bulunan Ancelotti, " Flick ile tartışmadım, yardımcısıyla bir şeyler oldu. Golden sonra bizim kulübemizin önünde yapılan hareketler, bir beyefendinin yapacağı hareketler değildi." dedi.