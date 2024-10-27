Beşiktaş'ın deplasmanda mağlup ettiği Lyon, Fransa Ligi'nde Auxerre'i ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.



Lyon'un gollerini 45 (penaltı) ve 62. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.



Auxerre'in golleri 47. dakikada Sinaly Diomande ve 72. dakikada Hamed Junior Traore'den geldi.



Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfired Zaha, 77. dakikada oyuna girdi.



Ligde üç hafta sonra puan kaybeden Lyon puanını 14'e yükseltti. Bu sezon deplasmanda ilk kez kaybetmeyen Auxerre 10 puana ulaştı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Lyon, Lille'e konuk olacak. Auxerre, Rennes'i ağırlayacak.



