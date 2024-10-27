Jose Mourinho: 'Topla oynama yüzdesi umurumda değil'

Kazanmamız gerekiyor. Manchester United maçında kazanmak için her şeyi yaptık ve 1 puanla ayrılık. Performansımızdan dolayı mutluyduk ama sonuçtan dolayı mutlu değildik. Aynı oyunu sergilememiz ve mutlaka kazanmamız gerekiyor." dedi.



Topla oynama yüzdesi hakkındaki eleştirileri değerlendiren Mourinho, " Öne geçecek miyiz, bunu bilmiyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Topa ne kadar sahip olduğumuzu önemsemiyorum, önemsediğim şey maçı kazanmak." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Manchester United maçındaki iyi oyuna değinen Mourinho,