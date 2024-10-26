Haber Tarihi: 26 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 14:02

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş Maçı | Süper Lig'in en heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi futbolseverlerin gündeminde. İstanbul'un iki köklü kulübü, yeşil sahada kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, derbi maçının tarihini ve saatini merakla beklerken, maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS-BJK derbi maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyor. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise Avrupa kupalarında beklentilerin uzağında kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinin tarihleri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte lig tatile girdi. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki dev derbi, 28 Ekim Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Saat Kaçta?

Galatasaray ve Beşiktaş maçı saat 20:00'da başlayacak. 

GS-BJK Maçı Nerede Oynanacak?

2024 sezonunun ilk Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Rams Park'ta gerçekleşecek.  

Galatasaray - Beşiktaş Derbisi Hangi Kanalda?

Maç, futbolseverler tarafından canlı olarak Bein Sports kanalında yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun dijital platformları üzerinden de karşılaşma canlı izlenebilecek.

Galatasaray - Beşiktaş Maçı Bileteri Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray ve Beşiktaş derbisi de bu hafta oynanacak. Kritik mücadelenin biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
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