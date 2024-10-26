Galatasaray - Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki dev derbi, 28 Ekim Pazar günü oynanacak. Süper Lig'in şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray ve Beşiktaş maçı saat 20:00'da başlayacak.

2024 sezonunun ilk Galatasaray - Beşiktaş derbisi, Galatasaray'ın ev sahipliğinde Rams Park'ta gerçekleşecek.