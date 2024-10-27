Pique: "Real Madrid asla bizim gibi olamayacak"

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique, 4-0 kazanılan Real Madrid derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pique: 'Real Madrid asla bizim gibi olamayacak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2024 01:12
Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique, 4-0 kazanılan Real Madrid derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın tarihi bir zafer aldığını söyleyen Pique, "Real Madrid asla bizim gibi olamayacak. Genç yıldızlarımızla tam bir resital yaptık." ifadelerini kullandı.

MAÇ ÖNCESİ TAHMİNİ DAMGA VURDU

Öte yandan maçtan önce skor tahmini yapması istenen Pique, "Barcelona 4-0 kazanacak. Gollerin ikisini Lewandowski, diğerlerini de Pedri ve Gavi atacak." demişti.

Barcelona'nın maçı 4-0 kazanması ve Lewandowski'nin de gerçekten 2 gol atması sonrası Pique'nin maç öncesi tahmini büyük ilgi gördü.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery