Karşıyaka zirvede tek

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Alsancak Stadı'nı tıklım tıklım dolduran taraftarının desteğiyle Tokat Belediye Plevnespor'u da 2-0 yenip üst üste 7 galibiyetle 21 yıl sonra ilki başaran lider Karşıyaka şampiyonluk yürüyüşünü tam gaz sürdürürken, Türkiye'de bu sezon en uzun galibiyet serisini yakaladı.

Türkiye'de profesyonel liglerdeki 139 takım arasından bu yıl Karşıyaka'dan başka 7'de 7 yapan çıkmadı. En son 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunun ikinci yarısında çıktığı ilk 7 maçı kazanan, 21 yıl sonra kendi rekorunu egale eden Kaf-Kaf, bu yıl tüm liglerde istatistiklerde zirveye çıktı. Süper Lig'de lider Galatasaray sezona 6'da 6 yaparak başladıktan sonra evinde Kasımpaşa'yla berabere kaldı.



Karşıyaka, 7 maçını art arda kazanıp 8 hafta sonunda namağlup liderlik koltuğunda otururken, 3'üncü Lig'in en çok kazanan ve 22 puanla en çok puan toplayan takımı oldu. İzmir temsilcisini bu yıl galibiyet sayısında yalnız 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray sollayabildi. Avrupa liglerinde ise dün ezeli rakibi Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenen La Liga lideri Barcelona bu yıl 7'de 7 yaptı. Sezon başında teknik direktörlüğü devralan Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yaptığı müthiş çıkışla taraftarına büyük gurur ve mutluluk yaşatan Karşıyaka, 2003'ten 21 yıl sonra ilk kez şampiyonluk hesapları yapmaya başladı. Karşıyaka, 3'üncü Lig'e 7 sezon önce düşüp, 3 kez Play-Off oynamasına rağmen bir daha çıkamamıştı.



ALİ SİNAN SERİYE BAĞLADI



Bu sezon şampiyonluk hedefiyle transferde yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturan Karşıyaka'nın ilk imzayı attırdığı isim olan Ali Sinan Gayla, ilk 6 hafta suskun kaldıktan sonra son 2 galibiyetin mimarı oldu. Yeşil-kırmızılılarda ilk 11'in bankolarından olan sağ kanat oyuncusu sezonun 6 maçında gol atamadı. Geçen hafta geriden gelip 2-1 kazanılan Düzcespor maçında ilk yarının sonunda skora eşitlik getiren Ali Sinan, Tokat Plevne karşısında ise takımını yine ilk devrenin bitiminde attığı golle öne geçirdi. Kaf-Kaf'ın sürpriz transfer olarak aldığı Bedran da bu sezon ikinci golünü de iç sahada atıp galibiyeti sigortaladı.



ALSANCAK'TA TARİHİ GÜN



Karşıyaka, Alsancak Stadı'nda tarihi günlerinden birini yaşadı. Kapılarını 2021 yılında yeniden açan stat, yıllardır ilk kez doldu. Maçı 8 bin 363 biletli 10 binin üzerinde Karşıyakalı izledi. Maçta 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek veren Karşıyakalılar, mücadelenin ardından futbolcuları taşıyan kafile otobüsünü Karşıyaka İskelesi'nin önünde meşalelerle karşıladı. Yüzlerce taraftar gece geç saatlerde futbolcularla karşılıklı, "Şampiyon" tezahüratları yaptı.



