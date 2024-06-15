Galatasaray'da Brezilyalı golcü Carlos Vinicius ile ilgili yeni gelişmeler var...
Sarı-Kırmızılı kulübün ara transfer döneminde kiraladığı Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olurken, taraftarın da sevgisini kazandı.
Buna karşın beklenen seviyede olmayan Brezilyalı forvet yeni sezon planları arasında yer almıyor ve Fulham'a geri dönecek. Ancak bu planda bir değişiklik söz konusu olabilir.
SÜPER LİG'DEN ÇOK TEKLİF VAR
Çünkü Sambacı'nın Süper Lig'den hiç tahmin etmediği kadar çok transfer teklifi aldığı ve bunları değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-Kırmızılı formayla toplam 14 resmi maça çıkan Vinicius, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı-Kırmızılı kulübün ara transfer döneminde kiraladığı Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında attığı son dakika golüyle Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olurken, taraftarın da sevgisini kazandı.
Buna karşın beklenen seviyede olmayan Brezilyalı forvet yeni sezon planları arasında yer almıyor ve Fulham'a geri dönecek. Ancak bu planda bir değişiklik söz konusu olabilir.
SÜPER LİG'DEN ÇOK TEKLİF VAR
Çünkü Sambacı'nın Süper Lig'den hiç tahmin etmediği kadar çok transfer teklifi aldığı ve bunları değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Sarı-Kırmızılı formayla toplam 14 resmi maça çıkan Vinicius, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.