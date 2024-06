EURO 2024 maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle

EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde oynanacak. 24 takımın katılacağı turnuvada 6 grupta 4'er takım mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi önemli takımalr turnuvada boy gösterecek. Avrupa Futbol Şampiyonası finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Peki EURO 2024 maçları hangi kanalda? İşte, maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal



EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



EURO 2024 maçları TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.



AÇILIŞ MAÇINDA ALMANYA VE İSKOÇYA KARŞI KARŞIYA



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış karşılaşmasında A Grubu'nda mücadele eden Almanya ve İskoçya karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynanacak karşılaşma 14 Haziran cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Türkiye ise turnuvada ilk mücadelesine Gürcistan karşısında 18 Haziran tarihinde çıkacak.



EURO 2024 HANGİ TAKIM, HANGİ GRUPTA?



EURO 2024 A GRUBU



Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre



EURO 2024 B GRUBU



İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk



EURO 2024 C GRUBU



Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere



EURO 2024 D GRUBU



Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa



EURO 2024 E GRUBU



Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna



EURO 2024 F GRUBU



Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya



EURO 2024 1. GRUP MAÇ TARİHLERİ



1. Grup Maçları



14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)



15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)

B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)

B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)



16 Haziran

D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)

C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)

C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)



17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)

E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)

D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)



18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)

Haber ile daha fazlasına ulaşın: