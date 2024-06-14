Haber Tarihi: 14 Haziran 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 16:01

EURO 2024 maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle

Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 24 takım finale yükselebilmek için mücadele edecek. Türkiye EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Şampiyonada takımlar, grup aşamasında 3 maç oynayacak. Puan sıralamasını ilk ikide tamamlayan takımlar, adını son 16 turuna yazdıracak. Futbol heyecanına ortak olmak isteyenler ise maçların şifresiz olup olmadığını merak ediyor. 1. grup maçları 14-18 Haziran tarihlerinde tamamlanacak. Peki EURO 2024 maçları hangi kanalda? Avrupa Futbol Şampiyonası maçları şifreli mi, şifresiz mi? İşte, karşılaşmaların ekranlara geleceği kanal…

EURO 2024 maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle
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EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde oynanacak. 24 takımın katılacağı turnuvada 6 grupta 4'er takım mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi önemli takımalr turnuvada boy gösterecek. Avrupa Futbol Şampiyonası finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Peki EURO 2024 maçları hangi kanalda? İşte, maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal…

EURO 2024 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ekranlara geleceği kanal belli oldu.

EURO 2024 maçları TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

AÇILIŞ MAÇINDA ALMANYA VE İSKOÇYA KARŞI KARŞIYA

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış karşılaşmasında A Grubu'nda mücadele eden Almanya ve İskoçya karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynanacak karşılaşma 14 Haziran cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Türkiye ise turnuvada ilk mücadelesine Gürcistan karşısında 18 Haziran tarihinde çıkacak.

EURO 2024 HANGİ TAKIM, HANGİ GRUPTA?

EURO 2024 A GRUBU

Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

EURO 2024 B GRUBU

İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

EURO 2024 C GRUBU

Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

EURO 2024 D GRUBU

Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

EURO 2024 E GRUBU

Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

EURO 2024 F GRUBU

Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

EURO 2024 1. GRUP MAÇ TARİHLERİ

1. Grup Maçları

14 Haziran
A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)

15 Haziran
A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)
B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)
B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)

16 Haziran
D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)
C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)
C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)

17 Haziran
E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)
E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)
D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)

18 Haziran
F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)
F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)
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