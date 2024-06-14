EURO 2024 maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Canlı izle

EURO 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde 10 farklı şehirde oynanacak. 24 takımın katılacağı turnuvada 6 grupta 4'er takım mücadele edecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Hırvatistan gibi önemli takımalr turnuvada boy gösterecek. Avrupa Futbol Şampiyonası finali ise 14 Temmuz'da oynanacak. Turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirler ise Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf oldu. Peki EURO 2024 maçları hangi kanalda? İşte, maç fikstürü ve maçların yayınlanacağı kanal…

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup aşaması, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ekranlara geleceği kanal belli oldu.

EURO 2024 maçları TRT, TRT 1, TRT SPOR ve trtspor.com.tr ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Detaylı yayın akışına kurumun internet sayfası üzerinden ulaşılabilir.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış karşılaşmasında A Grubu'nda mücadele eden Almanya ve İskoçya karşı karşıya gelecek. A Grubu'nda oynanacak karşılaşma 14 Haziran cuma günü saat 22.00'da başlayacak. Türkiye ise turnuvada ilk mücadelesine Gürcistan karşısında 18 Haziran tarihinde çıkacak.

Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

Türkiye, Gürcistan, Portekiz, Çekya

1. Grup Maçları

14 Haziran

A Grubu: Almanya - İskoçya ( Münih , 21:00)

15 Haziran

A: Macaristan - İsviçre ( Köln , 15:00)

B: İspanya - Hırvatistan ( Berlin , 18:00)

B: İtalya - Arnavutluk ( Dortmund , 21:00)

16 Haziran

D: Polonya - Hollanda ( Hamburg , 15:00)

C: Slovenya - Danimarka ( Stuttgart , 18:00)

C: Sırbistan - İngiltere ( Gelsenkirchen , 21:00)

17 Haziran

E: Romanya - Ukrayna ( Münih , 15:00)

E: Belçika - Slovakya ( Frankfurt , 18:00)

D: Avusturya - Fransa ( Düsseldorf , 21:00)

18 Haziran

F: Türkiye - Gürcistan ( Dortmund , 18:00)

F: Portekiz - Çekya ( Leipzig , 21:00)