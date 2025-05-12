Hamdi Akın'dan projeler ve Ali Koç için açıklama!

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, projeler ve Ali Koç ile ilgili konuştu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Hamdi Akın, gayrimenkul projeleriyle ilgili, "Çok ciddi çalışmalar var. Biz aşağı yukarı 10 aydır, yönetime geldiğimizden beri gayrimenkul konusunda, tüm gayrimenkullerin listesini çıkardık, yapılması gereken ne var hem idari hem de yatırım anlamında bunların hepsini canlandırmaya çalışıyoruz. Her arsada çok ciddi mesafe aldık. Fenerbahçe'nin ekonomisine bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Dereağzı, Maltepe, Kayışdağı olsun, bizim kolejin olduğu yer, Kenan Evren Lisesi'nin olduğu yer olsun, Ataşehir'deki arsamız olsun, bütün bunlarla ilgili ne yapılabilecekse yapmaya çalışıyoruz ve çok ciddi mesafe kaydettik. Bazılarının temellerini attık. Bazılarının projelerini bitirdik." dedi.
Stadyum projesi ile ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Stadımızı büyütme projemiz var. 65 bin kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama zoru başarmak için çalışıyoruz. Aziz Yıldırım zamanında da kendi imkanlarımızla yaptık. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyondadır. Devlet yardımı almadan bunları yapıyoruz. Yeter ki önümüzde idari bir engel olmasın. Bunlar için uğraşıyoruz. Yapacağız inşallah. Stadımız kapatılmadan, içeride oynayıp, belki bir-iki ay dışarıda oynayabiliriz, onun haricinde başladıktan sonra 6 ayda bitirebibileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi projeler, çalışmalar yapılıyor. Tüm bunlar statik ve mimarlar tarafından en ince detayına kadar projelendiriliyor. Ben de bunları takip ediyorum. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkartacağız." diye konuştu.
"KONGRE UYGUN GÖRMEZSE..."
Futbolla ilgili konuşan Hamdi Akın, "Nasıl sonuçlar, ne olur o benim dışında gelişen bir olay. Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Dünyada böyle bir kulüp yok, her branşta şampiyonluğa oynayan. Bunlar için çok ciddi masraflar yapılıyor. Bütçemizin ciddi bir kısmı amatör sporlara gidiyor ama bu Fenerbahçe'de olmazsa olmaz. Biz bunların hepsini yönetmeye çalışıyoruz ve onların hepsinde çok başarılı Fenerbahçe. Futbolda aynı başarı maalesef bilinen nedenlerden dolayı futbolda başarı gelmedi. Şimdilik bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Kongre ve kongre üyeleri bunu uygun görmezse yapacak bir şeyimiz yok. Seçim zamanı gelince Ali Başkan aday olacak mı, olmayacak mı, sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Biz yönetim kuruluyuz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Hamdi Akın, gayrimenkul projeleriyle ilgili, "Çok ciddi çalışmalar var. Biz aşağı yukarı 10 aydır, yönetime geldiğimizden beri gayrimenkul konusunda, tüm gayrimenkullerin listesini çıkardık, yapılması gereken ne var hem idari hem de yatırım anlamında bunların hepsini canlandırmaya çalışıyoruz. Her arsada çok ciddi mesafe aldık. Fenerbahçe'nin ekonomisine bunları kazandırmaya çalışıyoruz. Dereağzı, Maltepe, Kayışdağı olsun, bizim kolejin olduğu yer, Kenan Evren Lisesi'nin olduğu yer olsun, Ataşehir'deki arsamız olsun, bütün bunlarla ilgili ne yapılabilecekse yapmaya çalışıyoruz ve çok ciddi mesafe kaydettik. Bazılarının temellerini attık. Bazılarının projelerini bitirdik." dedi.
Stadyum projesi ile ilgili konuşan sarı-lacivertli idareci, "Stadımızı büyütme projemiz var. 65 bin kişiye çıkartmaya çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kolay bir iş değil ama zoru başarmak için çalışıyoruz. Aziz Yıldırım zamanında da kendi imkanlarımızla yaptık. Fenerbahçe kendi söküğünü kendisi diken bir pozisyondadır. Devlet yardımı almadan bunları yapıyoruz. Yeter ki önümüzde idari bir engel olmasın. Bunlar için uğraşıyoruz. Yapacağız inşallah. Stadımız kapatılmadan, içeride oynayıp, belki bir-iki ay dışarıda oynayabiliriz, onun haricinde başladıktan sonra 6 ayda bitirebibileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi projeler, çalışmalar yapılıyor. Tüm bunlar statik ve mimarlar tarafından en ince detayına kadar projelendiriliyor. Ben de bunları takip ediyorum. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkartacağız." diye konuştu.
"KONGRE UYGUN GÖRMEZSE..."
Futbolla ilgili konuşan Hamdi Akın, "Nasıl sonuçlar, ne olur o benim dışında gelişen bir olay. Futbolda başarısızlık olduğu zaman bunun bir bedeli mutlaka oluyor. Ama şu unutulmamalıdır ki Fenerbahçe futbol dışındaki bütün branşlarda şampiyonluğa oynuyor. Dünyada böyle bir kulüp yok, her branşta şampiyonluğa oynayan. Bunlar için çok ciddi masraflar yapılıyor. Bütçemizin ciddi bir kısmı amatör sporlara gidiyor ama bu Fenerbahçe'de olmazsa olmaz. Biz bunların hepsini yönetmeye çalışıyoruz ve onların hepsinde çok başarılı Fenerbahçe. Futbolda aynı başarı maalesef bilinen nedenlerden dolayı futbolda başarı gelmedi. Şimdilik bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Kongre ve kongre üyeleri bunu uygun görmezse yapacak bir şeyimiz yok. Seçim zamanı gelince Ali Başkan aday olacak mı, olmayacak mı, sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi, hep birlikte göreceğiz. Biz yönetim kuruluyuz, verilen görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.