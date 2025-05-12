PKK fesih kararı metni: PKK silah bıraktı mı?

PKK kendini feshettiği ve silah bıraktığı açıklandı. Terör örgütü PKK, kurucusu Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı üzerine kendisini lağvedeceği kongreyi tamamladığını açıkladı. DEM Parti geçtiğimiz günlerde beklenen PKK'nın fesih kararının ön duyurusu yapmıştı. PKK'nın kendini feshetmek üzere 5-7 Mayıs'ta bir kongre yaptığı belirtildi. Son dakika açıklamasına göre ise terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı.

Yapılan son dakika açıklamasına göre terör örgütü PKK silah bıraktığını açıkladı. İmralı'da tutuklu bulunan terörist elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat2ta bir mektup yazmış ve PKK'yı silah bırakmaya, kendini feshetmeye davet etmişti. Geçtiğimiz hafta ise DEM Parti kanadından terör örgütü PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında bir kongre düzenlediğini ve kendini feshetmek için bir adım olabileceğini açıklanmıştı.

12 Mayıs 2025 Pazartesi günü tarihi bir karar açıklandı ve terör örgütü PKK silah bıraktığını duyurdu. Terör örgütü PKK 45 yıl sonra silah bırakıyor. Kongresini topladığını duyuran örgüt 12 Mayıs Pazartesi günü kendisini feshettiğini duyurdu.

Örgüte yakın internet sitelerinde yer alan bilgilere göre Teröristlerin üç aşamalı plan dahilinde uluslararası gözlemci ve Birleşmiş Milletler gözetiminde silahlarını da teslim edeceği bildirildi. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok Vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Erbil'in Binar ve Köysancak, Süleymaniye'nin Ranya ve Seyid Sadık kasabalarında silahlarını teslim edeceği bildirildi.

Fesih kelimesi, bir sözleşmeyi, bir anlaşmayı veya bir hukuki ilişkiyi tek taraflı olarak sona erdirme anlamına gelir. Hukuki bağın ortadan kaldırılması demektir. Günlük hayatta "iptal etme", "sonlandırma", "geçersiz kılma" gibi anlamlarda da kullanılabilir. Bazı kaynaklarda ''fesih'' şeklinde yazılan fesh kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Fesh kelimesi, daha önce anlaşmaya varılmış bir kararın bozulması ve hükmünün geçersiz kılınmasıdır. Bu kelime günümüzde daha çok iptal etme anlamında kullanılır.

12. yüzyıldan beri kullanılmakta olan feshetmek kelimesi, bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün kalkması demektir. Bu kelime hukuk alanında terim alanında kurulur. Üst mahkemenin, daha önce alınmış bir kararı bozmasına ve geçersiz saymasına feshetmek denir.

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'silah bırakın' çağrısının ardından örgüt önceki gün kongresini topladığını duyurmuştu. Bugün ise terör örgütü PKK fesih kararını duyurdu. PKK fesih kararı süreci ise şu şekilde gerçekleşti;

1 EKİM 2024- MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ DEM PARTİ HEYETİYLE TOKALAŞTI.

22 EKİM 2024- DEVLET BAHÇELİ "İMRALI" ÇAĞRISINDA BULUNDU.

23 EKİM 2024- ÖMER ÖCALAN "İMRALI"YA GİTTİ.

29 EKİM 2024- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN DEVLET BAHÇELİ'YE DESTEK MESAJI VERDİ.

26 KASIM 2024- BAHÇELİ "DEM-İMRALI GÖRÜŞSÜN" DEDİ

26 KASIM 2024- DEM PARTİ, İMRALI ZİYARETİ İÇİN DİLEKÇE VERDİ

28 ARALIK 2024- DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

2 OCAK 2025- DEM PARTİ HEYETİ, SİYASİ PARTİLER TURUNA ÇIKTI

11-12 OCAK 2025- DEM PARTİ HEYETİ, DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ'I ZİYARET ETTİ

15-16-17 ŞUBAT 2025- DEM PARTİ HEYETİ IRAK'IN KUZEYİNE GİTTİ

27 ŞUBAT 2025- İMRALI PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI.

1 MART 2025- PKK, ÖCALAN'IN ÇAĞRISINI KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

10 NİSAN 2025- ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

9 MAYIS 2025- PKK KONGREYİ TOPLADIĞINI AÇIKLADI

12 MAYIS 2025- PKK SİLAH BIRAKTIĞINI, KENDİNİ FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI.

PKK'nın silah bırakma kararının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. Örgüte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, silah bırakma sürecinin uluslararası gözlemciler ve Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleşmesi bekleniyor. Teröristlerin ellerindeki silahları belirlenen bölgelerde teslim edeceği ifade ediliyor. Bu sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından kritik önem taşıyor.

Öcalan 1949 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Köyü'nde doğdu. Ankara'da Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi'nde okudu. Bir dönem Diyarbakır'da kadastro memurluğu yaptı. Kendi anlatımlarına göre, ilk gençlik yıllarının siyasi arayışı içinde farklı eğilimlere ilgi duydu. Ancak sonunda siyasi görüş olarak sosyalizmde karar kıldı.

Diyarbakır'dan sonra kısa süreliğine İstanbul'a giden Öcalan, burada Kürt gençlerin kurduğu Devrimci Doğu Kültür Ocakları'nın (DDKO) çalışmalarında katıldı.

1971'de Ankara'ya gidip Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne kaydoldu. 1972'de kısa süreli olarak hapse girmesinin nedeni de aralarında Mahir Çayan'ın da olduğu bir grubun, Tokat'taki Kızıldere olayındaki çatışmada öldürülmesini üniversitede protesto edip, buna karşı hazırlanan bir bildiriyi dağıtmasıydı. Hapisten çıktıktan sonra, 1972'de sol bir çizgideki Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği'ne katıldı. Bundan bir yıl sonra ise PKK'nın kuruluşuna yol açan ilk gayrı resmi toplantı olarak bilinen, Ankara'daki Çubuk Barajı'nda toplantı yapıldı.

1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde kuruldu. Öcalan, grubun lideri olarak seçildi. Terör örgütü PKK'nın ilk ses getiren silahlı eylemi, 1979'da Bucak aşiretinin eski liderlerinden, dönemin Adalet Partisi milletvekili Mehmet Celal Bucak'a saldırmak oldu.1979'da kaçak yollarla Suriye'ye gitti. Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde PKK'lıların eğitimi için bir kamp kuruldu. Terör örgütü PKK, 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde, güvenlik güçlerine yönelik yoğun saldırılara başladı.

27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde yapılan bir toplantıyla kurulmuştur. PKK'nın kuruluşunda yer alan ve öne çıkan isimler şunlardır:

Abdullah Öcalan: Örgütün lideri ve ideologu olarak kabul edilir.

Cemil Bayık: Hala hayatta olan kurucularından biridir ve örgütte önemli bir role sahiptir.

Murat Karayılan: Öcalan'ın yakalanmasının ardından örgütün liderliğini üstlenmiştir.

Ali Haydar Kaytan: Örgütün önemli isimlerinden biriydi, ancak öldürülmüştür.

Kesire Mazlum: Öcalan'ın eski eşi ve örgütün ilk kadın üyelerindendir.