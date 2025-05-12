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Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli bir satış operasyonuna hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski'den en az 60 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

calendar 12 Mayıs 2025 09:18
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 4 isimden büyük gelir beklentisi!
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Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de yönetim, yıldız satışlarından önemli bir gelir bekliyor. Sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski'ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Yönetim 4 oyuncunun satışından en az 60 milyon avroluk bonservis geliri hesabı içinde.

AMRABAT OPSİYONDAN SONRA SATILACAK

Fiorentina'dan gelen Amrabat'ın 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanılacak ve ardından 20 milyon avro civarında bir rakama satılacak.

ARABİSTAN YOLCUSU

En-Nesyri için Al Nassr 35 milyon avroluk teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. Yönetim eğer bu satış gerçekleşirse yüzde 10'unu eski kulübü Sevilla'ya verecek.

DJİKU'YA MARSİLYA TALİP

Djiku ile Marsilya ciddi olarak ilgileniyor ve Ali Koç yönetimi, Ganalı stoper için 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

SZYMANSKİ'YE RUSYA'DAN İLGİ

Polonyalı Szymanski'ye de özellikle Rus kulüplerinin yakın ilgisi olduğu belirtiliyor. Özetle sarı lacivertliler 4 oyuncunun satışından ciddi bir rakamı kasaya koymayı planlıyor.

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