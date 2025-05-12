Fenerbahçe'de Skriniar parlarken, Diego Carlos sınıfta kaldı!

Fenerbahçe, devre arasında savunma hattına yaptığı iki takviyeden biriyle tam isabet yakalarken, diğeri büyük hayal kırıklığına dönüştü.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar performansıyla göz doldururken, Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos beklentilerin uzağında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Skriniar, sadece defansif katkısıyla değil, son haftalardaki kritik golleriyle de öne çıkıyor.
Takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Slovak yıldız, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı.
Başkan Ali Koç'un, "Skriniar tam bir lider. Onun gibi dört oyuncu daha almak istiyoruz." sözleri, oyuncuya duyulan güveni açıkça ortaya koydu.
Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini bir an önce almak istiyor.
CARLOS BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Ancak aynı başarı hikayesi Diego Carlos için geçerli değil. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki en yüksek maliyetli savunma transferlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu, uzun süren sakatlığın ardından sahalara döndü ama istenilen seviyeye ulaşamadı.
Hem Kayserispor hem de Başakşehir karşılaşmalarında oyundan erken alınması, formunu henüz yakalayamadığını ortaya koydu.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Sarı-lacivertli yönetim Brezilyalı savunmacıya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe, stoper hattında Skriniar ile isabetli bir hamle yaparken, Carlos transferinde ise ciddi bir sorgulama sürecine girmiş durumda.
Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar performansıyla göz doldururken, Aston Villa'dan transfer edilen Diego Carlos beklentilerin uzağında kaldı.
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli stoperi Skriniar, sadece defansif katkısıyla değil, son haftalardaki kritik golleriyle de öne çıkıyor.
Takımın en güvenilir isimlerinden biri haline gelen Slovak yıldız, hem teknik heyetten hem de yönetimden tam not aldı.
Başkan Ali Koç'un, "Skriniar tam bir lider. Onun gibi dört oyuncu daha almak istiyoruz." sözleri, oyuncuya duyulan güveni açıkça ortaya koydu.
Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini bir an önce almak istiyor.
CARLOS BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI
Ancak aynı başarı hikayesi Diego Carlos için geçerli değil. Sarı-lacivertlilerin tarihindeki en yüksek maliyetli savunma transferlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu, uzun süren sakatlığın ardından sahalara döndü ama istenilen seviyeye ulaşamadı.
Hem Kayserispor hem de Başakşehir karşılaşmalarında oyundan erken alınması, formunu henüz yakalayamadığını ortaya koydu.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Sarı-lacivertli yönetim Brezilyalı savunmacıya gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
Fenerbahçe, stoper hattında Skriniar ile isabetli bir hamle yaparken, Carlos transferinde ise ciddi bir sorgulama sürecine girmiş durumda.