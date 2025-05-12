12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!

Galatasaray, satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski ve Ismail Jakobs'tan çıkış hesapları yapmaya başladı.

calendar 12 Mayıs 2025 11:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor ile karşılaşacak. İki kupaya odaklanan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlamasına da devam ediyor.

ÇIKIŞ HESAPLARI

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ve devre arasında Lens'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski'den çıkış hesapları yapmaya başladı.

SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Jakobs, sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray, Jakobs'un bu sakatlıklarının ardından devre arasında Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Jakobs, Eren'in başarılı performansının ardından iyice gözden düştü.

FRANKOWSKI'NİN DURUMU

Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir diğer gözden çıkartılan isim Przemyslaw Frankowski. Devre arasında Alvaro Morata'nın da transferiyle 3'lü sisteme geçmeyi planlayan Galatasaray, sağ kanat bek için Lens'ten Frankowski'yi kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın 4'lü sistemle devam etmesinin ardından sağ bek olarak görev yapan Frankowski, bu bölgede beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski, daha sonra ilk 11'deki yerini kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, orijinal mevkisi sağ bek olmamasına rağmen son haftalarda Salla'yi Frankowski'ye tercih etmesi dikkat çekti.

Galatasaray, tıpkı Jakobs gibi Frankowski ile de yollarını en az kayıpla ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.

Sarı-kırmızılara transferinden sonra 12 maçta sahaya çıkan Frankowski de 1 gole katkı sağladı.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.