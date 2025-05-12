Galatasaray'da çıkış planları: Frankowski & Jakobs!

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor ile karşılaşacak. İki kupaya odaklanan sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro planlamasına da devam ediyor.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ÇIKIŞ HESAPLARI
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ve devre arasında Lens'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski'den çıkış hesapları yapmaya başladı.
SAKATLIKLAR ETKİLEDİ
Jakobs, sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray, Jakobs'un bu sakatlıklarının ardından devre arasında Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Jakobs, Eren'in başarılı performansının ardından iyice gözden düştü.
FRANKOWSKI'NİN DURUMU
Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir diğer gözden çıkartılan isim Przemyslaw Frankowski. Devre arasında Alvaro Morata'nın da transferiyle 3'lü sisteme geçmeyi planlayan Galatasaray, sağ kanat bek için Lens'ten Frankowski'yi kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın 4'lü sistemle devam etmesinin ardından sağ bek olarak görev yapan Frankowski, bu bölgede beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski, daha sonra ilk 11'deki yerini kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, orijinal mevkisi sağ bek olmamasına rağmen son haftalarda Salla'yi Frankowski'ye tercih etmesi dikkat çekti.
Galatasaray, tıpkı Jakobs gibi Frankowski ile de yollarını en az kayıpla ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılara transferinden sonra 12 maçta sahaya çıkan Frankowski de 1 gole katkı sağladı.
ÇIKIŞ HESAPLARI
Sarı-kırmızılılar, sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Ismail Jakobs ve devre arasında Lens'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Przemyslaw Frankowski'den çıkış hesapları yapmaya başladı.
SAKATLIKLAR ETKİLEDİ
Jakobs, sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak daha sonra sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Galatasaray, Jakobs'un bu sakatlıklarının ardından devre arasında Trabzonspor'dan Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Jakobs, Eren'in başarılı performansının ardından iyice gözden düştü.
FRANKOWSKI'NİN DURUMU
Galatasaray'da gelecek sezon öncesi bir diğer gözden çıkartılan isim Przemyslaw Frankowski. Devre arasında Alvaro Morata'nın da transferiyle 3'lü sisteme geçmeyi planlayan Galatasaray, sağ kanat bek için Lens'ten Frankowski'yi kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın 4'lü sistemle devam etmesinin ardından sağ bek olarak görev yapan Frankowski, bu bölgede beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Frankowski, daha sonra ilk 11'deki yerini kaybetti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, orijinal mevkisi sağ bek olmamasına rağmen son haftalarda Salla'yi Frankowski'ye tercih etmesi dikkat çekti.
Galatasaray, tıpkı Jakobs gibi Frankowski ile de yollarını en az kayıpla ayırmanın hesaplarını yapmaya başladı.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da bu sezon 22 maçta süre bulan Ismail Jakobs, 1 asist yaptı.
Sarı-kırmızılara transferinden sonra 12 maçta sahaya çıkan Frankowski de 1 gole katkı sağladı.