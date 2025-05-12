Geride kalan sezonda hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda hedeflerinin uzağında kalan Beşiktaş, yeni sezon için kolları şimdiden sıvadı.



Almanya'nın spor kanalı Kicker, Beşiktaş'ın radarına giren son ismin Hertha Berlin forması giyen Fabian Reese olduğunu duyurdu.



Haberde, Beşiktaş yönetiminin 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için harekete geçtiği ve yıldız ismi ikna edebilmek adına yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret teklif etmeyi planladığı belirtildi.



AYAK BİLEĞİNDEN SAKATLIK YAŞADI



Son iki sezondur 2. Bundesliga'da Hertha Berlin'in formasını terleten Reese, bu sezonun başında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı ve 17 maçta takım kadrosunda yer alamadı. Ancak sağlığına kavuşmasının ardından çıktığı 18 karşılaşmada 10 gol, 1 asistlik katkı vererek dikkatleri yeniden üzerine çekti.



PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO



Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Reese'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Gösterdiği performans sayesinde Bundesliga 2'nin en değerli oyuncuları arasında gösterilen Alman futbolcu, Beşiktaş'ın kanat hattı için düşündüğü önemli takviyelerden biri haline geldi.



