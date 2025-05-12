Real Madrid'de beklenen imza: Xabi Alonso!

Real Madrid, takımın başına Xabi Alonso'yu getirmek için geri sayıma geçti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid ve Xabi Alonso, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Alonso'nun bu sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.



Real Madrid, 14 Haziran'da başlayacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na Xabi Alonso ile çıkmayı planlıyor.



İspanyol devinde mevcut teknik direktör Carlo Ancelotti ile ayrılığın kısa süre içerisinde açıklanması ve ardından Alonso'nun duyurusunun yapılması bekleniyor.



