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Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor - Galatasaray finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.

calendar 12 Mayıs 2025 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 11:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kupa finalinin hakemi Cihan Aydın
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini Cihan Aydın yönetecek.

Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

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