Rashica ligde 10 maç sonra gol attı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.



Siyah-beyazlılarda 28 yaşındaki kanat oyuncusu Milot Rashica, müsabakanın 44. dakikasında takımın 2. golünü kaydetti.



10 HAFTA SONRA GOLLE TANIŞTI



Süper Lig'de son olarak 25. haftada Eyüpspor filelerini havalandıran Kosovalı, 10 hafta sonra golle tanışmış oldu. Rashica 62. dakikada Ciro Immobile'nin attığı 3. golün de hazırlayıcısı oldu.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından maça 11'de başlatılan Milot Rashica, 73. dakikada yerini Keny Arroyo'ya bıraktı.







