Acun Ilıcalı'dan EURO 2024 tahminleri

İngiltere ekibi Hull City ve Slovenya temsilcisi Maribor'un sahibi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, EURO 2024 tercihlerini Demirören Haber Ajansı'na açıkladı.İngiliz golcü Harry Kane'in gol kralı olmasını beklediğini ifade eden Acun Ilıcalı, turnuvanın sürpriz oyuncusunun da milli futbolcu Arda Güler olacağını söyledi.Acun Ilıca'nın EURO 2024 ile ilgili sorulara cevapları şöyle:İkisi de olmaz.Kane.Kane.Kane.Wirtz.Wirtz.Wirtz.Bellingham.Mbappe.Faggioli mi, İrfan Can Kahveci mi?İrfan Can.İrfan Can.Zor soru, sürpriz oyuncu dediğiniz için Arda Güler. İrfan sürpriz değil.Arda Güler.Arda Güler.Ramsdale.Ramsdale.Courtois.Courtois.Neuer.Pepe her zaman Pepe'dir.Ruben Dias.Ruben Dias.Ruben Dias.Murat Yakın kardeşimiz.Rossi için Murat Yakın'dan vazgeçmem.Murat Yakın.Hiç Deschampsçı biri değilim. Murat Yakın.Montella.Rakiplerimiz Portekiz, Çekya ve Gürcistan. Milli takımımız gruptan çıkar mı? Çıkar.İtalya.İtalya.İtalya.Almanların gürültüsünü sevmiyorum, İtalya. Şarkılar daha güzel.Türkiye uzak ara yapar.