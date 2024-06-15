Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İrfan Can Kahveci için açıklama yaptı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi takımdaki sakatlıklarla ilgili konuştu.
Vincenzo Montella sakatlıklarla ilgili olarak "Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes Ünal ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları... İrfan Can Kahveci, Polonya maçında bir rahatsızlık etti." dedi.
İrfan Can Kahveci ile ilgili sözlerine devam eden Montella "Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii." açıklamasını yaptı.
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Vincenzo Montella sakatlıklarla ilgili olarak "Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes Ünal ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları... İrfan Can Kahveci, Polonya maçında bir rahatsızlık etti." dedi.
İrfan Can Kahveci ile ilgili sözlerine devam eden Montella "Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii." açıklamasını yaptı.
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|S
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|A
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|Av.
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|Almanya
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|5
|1
|4
|3
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|İsviçre
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|1
|0
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|3
|Macaristan
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|İskoçya
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