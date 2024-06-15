Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesi takımdaki sakatlıklarla ilgili konuştu.Vincenzo Montella sakatlıklarla ilgili olarakdedi.İrfan Can Kahveci ile ilgili sözlerine devam eden Montella "açıklamasını yaptı.